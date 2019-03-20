صور.. مناورة طوارئ حريق ومفرقعات بميناء السويس

السويس – السيد فلاح

شهد ميناء السويس، تنفيذ مناورة طوارئ حريق بغرفة ماكينات إحدى القاطرات البحرية، واشتباه في وجود مفرقعات بسيارة داخل الميناء، بحضور اللواء أشرف قنديل، مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، واللواء وحيد طوسون، رئيس الإدارة المركزية لميناء السويس والزيتيات، وذلك للتعرف على درجة استعداد وجاهزية أفراد السلامة والصحة المهنية بموانئ البحر الأحمر، ووحدة الحماية المدنية في المواقف المختلفة.

وبدأ السيناريو، بالإبلاغ عن نشوب حريق بغرفة ماكينات القاطرة نويبع، وقيام أفراد طاقم القاطرة بأعمال المكافحة الذاتية لمحاولة السيطرة على الحريق، بواسطة معدات الإطفاء الخاصة بالقاطرة، وعدم قدرتهم للسيطرة على الحريق، ويتم استدعاء الحماية المدنية بالميناء، وإبلاغ عمليات الهيئة لرفع درجة الاستعداد ودفع قاطرات إطفاء من جهة البحر لمكافحة الحريق.

وعلى الفور، تتدخل الحماية المدنية بأفرادها وسيارة الإطفاء، وماكينة الإطفاء النقالى، ويتم إخلاء المنطقة من العاملين والسيارات والمعدات، إخلاء كلى للمنطقة المتضررة، وتبدأ إجراءات المكافحة بواسطة أفراد الحماية المجهزين بالمعدات اللازمة للإطفاء، والسيطرة عليه باستخدام خراطيم سيارات الحريق، وحصر الخسائر المادية والبشرية.

كما تتوالى الأحداثن بتلقى بلاغ اشتباه وجود مفرقعات بسيارةن ويتم إبلاغ وحدة المفرقعات بالميناء، ويتم التعامل معها بأجهزة الكشف عن المفرقعات، للتأكد من عدم صحة البلاغ، ويقوم مسئولى السلامة بتقديم تقرير تفصيلى عن أسباب وقوع الحادث وإجراءات الوقاية المستقبلية.

ويأتي هذا التدريب، بناء على توجيهات اللواء بحرى أيمن صالح، رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، لتفعيل خطة الطوارئ وتقليل زمن الاستجابة وتحقيق مبادئ الاستعداد المبكر وسرعة التنفيذ لمواجهة الأزمات حال حدوثها، والعمل على احتواء الأزمة أو الكارثة والسيطرة على الحدث بسرعة لاستعادة أنشطة العمل المختلفة بالميناء بصورة طبيعية، في أقل وقت ممكن بأعلى كفاءة وأقل خسائر مادية أو بشرية.