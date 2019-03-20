video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 20 مارس 2019 11:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. مدير أمن البحيرة يتفقد خدمات تأمين الكنائس بحوش عيسى وأبو المطامير

الأربعاء، 20 مارس 2019 10:48 ص
صور.. مدير أمن البحيرة يتفقد خدمات تأمين الكنائس بحوش عيسى وأبو المطامير جانب من الجولة التفقدية
البحيرة - ناصر جودة
إضافة تعليق
تفقد اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، اليوم الأربعاء، الخدمات الأمنية لتأمين الكنائس بمركزى حوش عيسى وأبو المطامير، وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها لمواجهة أى ظروف طارئة.
 
ووجه مدير أمن البحيرة، القيادات الشرطية بتكثيف الجهود لتأمين جميع الكنائس والأديرة القبطية، بمختلف مراكز المحافظة.
 
مشددا على ضرورة اليقظة التامة، وتمشيط محيط الخدمات الأمنية، وتوسيع دائرة الاشتباه، وضبط كل ما يخل بالأمن العام مع الالتزام بالخطة الأمنية، التي وضعت لتأمين الكنائس .
 
كما تفقد مدير أمن البحيرة، مركز شرطة أبو المطامير، ونقطة شرطة الهدية، وطالب القيادات الشرطية ببذل الجهد واليقظة التامة.
 
جانب من الجولة التفقدية (1)
 
جانب من الجولة التفقدية (2)
 
جانب من الجولة التفقدية (3)
 
جانب من الجولة التفقدية (4)

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مدير أمن البحيرة يتفقد خدمات تأمين الكنائس بدمنهور للوقوف على مدى جاهزيتها

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظة البحيرة

دمنهور

مدير امن البحيرة

كنائس دمنهور




لا تفوتك
صور.. محمد لطفى يشارك النجم العالمى مايك تايسون فى أكشن "حملة فرعون"

صور.. محمد لطفى يشارك النجم العالمى مايك تايسون فى أكشن "حملة فرعون"

مدرب المنتخب: وجوه جديدة تحت الاختبار.. وخطتان لمواجهتى النيجر ونيجيريا

مدرب المنتخب: وجوه جديدة تحت الاختبار.. وخطتان لمواجهتى النيجر ونيجيريا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة