صور.. مدير أمن البحيرة يتفقد خدمات تأمين الكنائس بحوش عيسى وأبو المطامير

البحيرة - ناصر جودة

تفقد اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، اليوم الأربعاء، الخدمات الأمنية لتأمين الكنائس بمركزى حوش عيسى وأبو المطامير، وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها لمواجهة أى ظروف طارئة.

ووجه مدير أمن البحيرة، القيادات الشرطية بتكثيف الجهود لتأمين جميع الكنائس والأديرة القبطية، بمختلف مراكز المحافظة.

مشددا على ضرورة اليقظة التامة، وتمشيط محيط الخدمات الأمنية، وتوسيع دائرة الاشتباه، وضبط كل ما يخل بالأمن العام مع الالتزام بالخطة الأمنية، التي وضعت لتأمين الكنائس .

كما تفقد مدير أمن البحيرة، مركز شرطة أبو المطامير، ونقطة شرطة الهدية، وطالب القيادات الشرطية ببذل الجهد واليقظة التامة.