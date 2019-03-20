صور..محافظ الشرقية يكرم 32 أما مثالية على مستوى المحافظة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اعتزازه وتقديره لقصص كفاح الأمهات المثاليات، اللاتى ضربن أروع الأمثلة فى التضحية والكفاح، وجعلن أبنائهن نماذج مشرفة ومضيئة تساهم فى بناء وتنمية الوطن، رغم معاناتهم وظروفهم الإنسانية والاقتصادية الصعبة .

جاء ذلك، خلال مشاركته احتفالية مديرية التضامن الاجتماعى، وبمشاركة عدد من الجمعيات الأهلية النشطة، بالأمهات المثاليات، وتكريم عدد 32 أم مثالية، منهم 6 أمهات من التضامن الاجتماعى، وأم قبطية، و4 أمهات ذوى احتياجات خاصة، و4 أمهات لشهداء حادث القطار، و3 أمهات لشهداء الجيش والشرطة، و11 أم من المديريات الخدمية، وأم من ديوان عام المحافظة، وأم قيادة نسائية، وأم رائدة ريفية، بحضور اللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، واللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد، والأستاذ محمد كمال مدير مديرية التضامن الإجتماعي، والشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف، وعددٍ من مديرى المديريات الخدمية، وأسر الأمهات المكرمات، وذلك بنادي الشرطة بمدينة الزقازيق.

وأضاف المحافظ، أن الأم هي من تقوم بغرس النواة الأساسية للمجتمع، فعلى كتفها يبنى البيت وتقوم برعاية أبنائها، وتربيتهم لتصبح هي الوحيدة القادرة على ضخ جيل يستطيع أن يقود مسيرة الوطن للأمام، ويدفعنا للتقدم والإزدهار.

وجه محافظ الشرقية، تحية إعزاز وتقدير لكل أمهات مصر، لما يقمن به من جهد وتضحيات لبناء مجتمع سليم قائم على الترابط والعطاء والعمل، ويقدمن كل يوم شهداء لرفعة هذا الوطن.

ومن جهته، أكد محمد كمال مدير مديرية التضامن الإجتماعى بالشرقية، أن احتفالنا اليوم بتكريم الأمهات المثاليات يُعد تقليداً نبيلاً، فالأم تمثل نبع الحنان وتقدم جيلاً نافعاً لنفسه ولوطنه ، مشيراً إلى أن وزارة التضامن الإجتماعى تقدم كافة أوجه الدعم والمساندة للأم والمرأة فى أشكال عدة، تتمثل فى عمل أنشطة إجتماعية وإكتساب المهارات المختلفة للمرأة، وتقديم مساعدات ضمانية للمرأة المعيلة، بالإضافة إلى توسيع قاعدة التكافل الإجتماعى فى حالات المرض والأزمات ، وكذا تقديم برنامج " تكافل وكرامة " الذى تقدمه الوزارة لتعمل فى توفير حياه كريمة .

بينما أكد الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف، أن الدين الإسلامي الحنيف أوصى باالأم والوالدين لما لهما من فضلٍ كبير على الأبناء، وتنشئتهم تنشأة سليمة للمساهمة في بناء الأوطان، وقال تحية واجبه لكل أم مصرية تضحي من أجل أبنائها، وتغرس في نفوسهم حب الوطن .

بدأت الاحتفالية، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم عن مكانة الأم فى الإسلام وفضل الوالدين ، وقام كورال الهلال الأحمر بتقديم فقرات فنية وأغانى للأم وحازت على الاستحسان من الحضور.

وفى نهاية الاحتفال، قدم محافظ الشرقية التحية والتقدير لكل أم مصرية، ولكل أم شرقاوية ولكل أم شهيد فى عيدها، وقام بإهداء الأمهات المثاليات المكرمات هدايا عينية.