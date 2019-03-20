صور.. محافظ السويس يشارك بماراثون احتفالا باليوم العالمى لمتلازمة داون

السويس – السيد فلاح

حرص اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، اليوم الثلاثاء، على المشاركة فى الماراثون الذى انطلق من أمام من أمام ديوان عام محافظة السويس مرورًا بشارع الجلاء، بمشاركة طلاب المدارس وطلبة التربية الخاصة من ذوى الاحتياجات الخاصة بالمدارس، فى إطار احتفالات إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم باليوم العالمى لمتلازمة داون.

وشارك فى الماراثون، اللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمود فوزى، رئيس حى السويس وسلمى الشاعر، مدير عام التربية والتعليم، والعميد محمد عبد الله، مدير المرور ورمضان أبو الحسن، رئيس اتحاد الجمعيات بالسويس ودكتورة إيمان مصطفى، مدير إدارة التربية الخاصة، ولفيف من القيادات التربوية والأمنية والتنفيذية.

وأشاد محافظ السويس، بدور ذوى القدرات الخاصة فى المجتمع فى العديد من المجالات، مؤكدًا على أهمية الاهتمام بهم ودمجهم مع المجتمع، ومشاركتهم فى الأنشطة لما يتميزون به من قدرات خاصة كبيرة.

يذكر أن، اليوم العالمى لمتلازمة داون هو يوم عالمى يتم الاحتفال به فى 21 مارس من كل عام، وفى هذا اليوم، يجتمع الأشخاص الذين يعانون من متلازمة داون، وأولئك الذين يعيشون ويعملون معهم فى جميع أنحاء العالم لتنظيم والمشاركة فى الأنشطة والفعاليات لزيادة الوعى العام وإنشاء صوت عالمى واحد للدفاع عن حقوق الاندماج والرفاهية من ذوى متلازمة داون.











