صور.. كثافات مرورية بمحور الثورة بسبب سقوط كابل كهرباء من كوبرى

كتب عبد الرحمن سيد

تسبب سقوط كابل كهرباء من كوبرى 4.5 بمحور الثورة، فى ظهور كثافات مرورية للمتجه إلى مناطق مصر الجديدة، وتم إخطار شركة الكهرباء لسرعة إجراء إصلاحات بالمنطقة، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وتلقى المقدم وائل عجاج رئيس غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بمحور الثورة وكوبرى 4.5 بسقوط كابل كهرباء أثر على الحركة المرورية وتم إبلاغ اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور بالواقعة، وأمر بانتقال الخدمات المرورية إلى المنطقة، وتم التنسيق مع شركة الكهرباء والمحافظة لإجراء الإصلاحات.



توقف حركة المرور



خدمات مرورية



رجل المرور



زحام مرورى



سقوط كابل كهرباء



كابل كهرباء