صور.. عجوز بسوهاج تستغيث: "ببيع عفش البيت علشان أسدد ديونى"

سوهاج – عمرو خلف

فى منزل عبارة عن غرفتين ضيقتين من المساكن الشعبية بنجع الشنشيفى التابع لمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج تعيش سيدة عجوز 66 عاما حياة مأساوية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، فتعانى من مرض السكر كما تعانى من المياة البيضاء على عينها اليمنى وتحتاج إلى عملية جراحية لعدم قدرتها عل النظر بها وما يزيد من ماساتها أن عليها ديون وصلت 35 ألف جنيه وتعيش معها ابنتها ولديها طفلة تعانى من كهرباء على المخ.

السيدة العجوز تعيش فى منزلها الصغير تعانى آلاما داخلية ولا يشعر بها أحد فقد وصل حالها إلى بيع بعض مقتنيات منزلها لسداد ديونها لإحدى الجمعيات الخيرية كانت قد اقترضتها لزواج بناتها وى لا تتقاضى معاشا سوى 350 جنيه فقط حيث كانت تعمل عاملة فى إحدى المستشفيات وما زاد من معاناتها مرض حفيدتها 7 سنوات والتى تعانى من كهرباء على المخ وتحتاج إلى العلاج مما دفع السيدة العجوز إلى مناشدة أهل الخير والمسئولين بالتدخل لسداد ديونها وإجراء عملية لها فى عينها اليمنى لعدم قدرتها على دفع ثمن العملية بالإضافة إلى علاج حفيدتها.

انتقل "اليوم السابع" إلى نجع الشنشيفى التابع لمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج والتقى السيدة العجوز صبرية البدرى رمضان 66 عاما وقالت أنها كانت تعمل عاملة فى إحدى المستشفيات وخرجت للمعاش منذ 6 سنوات ولديها 8 أبناء وتعيش فى مسكن من المساكن الشعبية بالنجع حيث أنها تعانى من مرض السكر وتحتاج إلى عملية جراحية مياه بيضاء فى عينها اليمنى ولا تملك ثمن العملية حيث أن عليها ديون وصلت 35 ألف جنيه وتحتاج شهريا إلى سداد 1350 جنيه شهريا للجمعيات الخيرية حيث كانت قد اقترضتهم لزواج بناتها.

وتضيف صبرية أنها تعيش مع ابنتها حيث تقوم بخدمتها ولديها طفلة 7 سنوات تحتاج إلى العلاج بعد إصابتها بمرض كهرباء على المخ ولكن مع ضيق ذات اليد لا يوجد من يعالجها مناشدة المسئولين بمديرية الصحة بسوهاج بإجراء عملية جراحية لها فى عينها على نفقة الدولة وكذلك علاج حفيدتها وشراء الأدوية لها.

وتواصل صبرية حديثها قائلة أنها تعيش فى دوامة بعد أن أغرقتها الديون بسبب زواج بناتها وتجهيزهم وعليها إيصالات أمانة ومطالبة أنها تدفع شهريا المبالغ المالية وعندما عجزت اضطرت إلى بيع أثاث منزلها لسداد ديونها مناشدة الجمعيات الخيرية والمسئولين بمديرية التضامن الاجتماعى بسداد ديونها رحمة بحالها وكذلك المسئولين بمديرة الصحة بإجراء العملية لها وعلاج حفيدتها على نفقة الدولة فهل يستجيب لها المسئولين.

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