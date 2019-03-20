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صور.. خطوات ميسرة لاستلام وتفعيل شرائح الانترنت للتابلت المدرسى

الأربعاء، 20 مارس 2019 04:29 م
صور.. خطوات ميسرة لاستلام وتفعيل شرائح الانترنت للتابلت المدرسى المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات
كتبت: هبة السيد
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واصلت الشركة المصرية للاتصالات we تسليم أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوى لليوم الثالث على التوالى، تسليم شرائح الانترنت للتابلت المدرسي، حيث تتم العملية بخطوات ميسرة وسهولة فى الإجراءات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم فى استلام شرائح الانترنت وسط إشادة من جانب أولياء الأمور.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد بدأت يوم الاثنين الماضى فى تسليم طلاب ومعلمى الصف الأول الثانوى شرائح الانترنت الخاصة بالتابلت وذلك حتى يوم الخميس الموافق 21 مارس 2019، وستتحمل الشركة المصاريف الإدارية والرسوم الخاصة بالشريحة، وستقوم بتفعيل الشريحة خلال 48 ساعة من يوم التوقيع على العقد.

 

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تسليم شرائح التابليت المدرسى لأولياء أمور الطلاب 

 

وبدأت الشركة فى تسليم نحو 700 ألف خط محمول جديد للطلاب، وتتم عملية تسليم الشرائح وفقا للخطوات التالية:

- تتم عملية تسليم الخطوط من يوم الاثنين الموافق 18 مارس وحتى الخميس الموافق 21 مارس 2019.

-الطالب/ المعلم المستحق هو كل طالب صف أول ثانوى/معلم استلم جهاز لوحى من وزارة التربية والتعليم بناء على القائمة المرسلة من وزارة التربية والتعليم.

-  يتوجه الطالب/ المعلم المستحق لشريحة البيانات إلى مدرسته حيث ستوفر المصرية للاتصالات مندوبا من طرفها فى كل مدرسة لتسليم الشريحة فى المواعيد المذكورة.

 

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أولياء الأمور يقدمون المستندات المطلوبة لشريحة الطالب 

-  وبالنسبة المستندات المطلوبة للحصول على الشريحة، فعلى الطالب/ ولى الأمر/ المعلم الالتزام بتقديم أصول المستندات المطلوبة للاطلاع عليها لمندوب الشركة المصرية للاتصالات، حتى يتسنى له الانتهاء من الإجراءات على أن تكون بطاقة الرقم القومى سارية.

-وفى حالة أن الطالب له بطاقة رقم قومى يلتزم الطالب بتقديم أصل البطاقة وإحضار صورة ضوئية واضحة منها (امامى - خلفى) وكود الطالب.

- وفى حالة أن الطالب ليس له بطاقة رقم قومى يلتزم ولى الأمر( أحد الأقارب حتى الدرجة الثالثة) بتقديم أصل شهادة ميلاد الطالب وصورة ضوئية واضحة منها، وكذلك أصل بطاقة الرقم القومى لولى الأمر وصورة ضوئية واضحة منها (أمامية - خلفية) وكود الطالب.

 

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تسجيل شريحة الطالب 

 

-وبالنسبة للمعلمين، يلتزم المعلم بتقديم أصل بطاقة الرقم القومى للاطلاع عليها وصورة ضوئية واضحة منها (أمامية -خلفية) وكود المعلم.

- ولإتمام التعاقد يتم التوقيع من الطالب (إذا كان لديه بطاقة رقم قومى)/ ولى الأمر / المعلم على العقد وإقرار استلام الشريحة.

-سيتم تفعيل الشريحة بشكل تلقائي بعد 48 ساعة من إتمام التعاقد، وللدعم الفنى الاتصال بعد 48 ساعة بالرقم 111 لجميع عملاء WE الأرضى والمحمول ومن أى رقم أرضي محمول آخر على الرقم 19777.

-وفيما يتعلق بتفاصيل الشريحة سيتم منح الطالب/ المعلم الشريحة تتضمن 1 جيجا انترنت للشهر الأول مجانا.

- وتقدم الشركة سعرا رمزيا للاشتراك الشهرى بدءا من الشهر الثانى 5 جنيهات لأول جيجا من الاستخدام، على أن يتم المحاسبة على الاستخدام الإضافى وفقا للخطة السعرية التى يختارها الطالب/ المعلم من بين الباقات الإضافية المتاحة لعملاء WE.

 

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المصرية للاتصالات تسلم شريحة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى

 


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المصرية للاتصالات

عادل حامد

التابلت المدرسى

الصف الأول الثانوى

اخبار الاقتصاد




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