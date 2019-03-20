صور.. بدء توقيع العقود المؤقتة للناجحين فى "مسابقة التعليم" بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

بدأت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية برئاسة طه عجلان وكيل الوزارة، فى توقيع العقود المؤقتة للناجحين فى مسابقة وزارة التربية والتعليم، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، وذلك بحضور عاطف سلامة وكيل المديرية، ومحمود حسين مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمديرية، ومحمود طنطاوى مدير الموارد البشرية بالمديرية.

وأكد "عجلان"، أنه تم استقبال الناجحين فى المسابقة لتحرير العقود لهم طبقا للتعليمات الواردة من الوزارة بكل دقة وسرعة، مشيرا إلى أن المديرية كانت قد أعلنت عن حاجتها إلى التعاقد مع 1700 معلم، تم تقسيمهم 550 فنيا، و650 رياض أطفال، و500 تعليم أساسى فى تخصصات التربية الرياضية والموسيقى واللغة الألمانية والتربية الفنية والمكتبات.

وأضاف وكيل التعليم بالقليوبية، أنه كان قد تم تشكيل لجان بكل إدارة تعليمية على مستوى المحافظة لتلقى الطلبات والأوراق الخاصة بالمتقدمين، كما تم التنبيه على اللجان بسرعة تلقى المستندات الخاصة بالمتقدمين، بعد التقديم على موقع وزارة التربية والتعليم المعلن، حيث يتبع المتقدم كافة الخطوات، ويتم بعدها التقدم بالمستندات اللازمة كل فى الإدارة التابع لها.



بدء توقيع العقود المؤقتة للناجحين فى مسابقة التعليم بالقليوبية (1)



بدء توقيع العقود المؤقتة للناجحين فى مسابقة التعليم بالقليوبية (2)



بدء توقيع العقود المؤقتة للناجحين فى مسابقة التعليم بالقليوبية (3)



بدء توقيع العقود المؤقتة للناجحين فى مسابقة التعليم بالقليوبية (4)



بدء توقيع العقود المؤقتة للناجحين فى مسابقة التعليم بالقليوبية (5)