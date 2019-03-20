صور.. الاحتفال بأمهات شهداء الشرطة بحضور فنانين وقيادات أمنية

بحضور عدد من الفنانين والقيادات الأمنية، تم تنظيم حفلًا لتكريم أمهات وزوجات شهداء الشرطة بالنادى العام لضباط الشرطة بالجزيرة.

جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية التى تهدف فى أحد محاورها لمراعاة البعد الاجتماعى والإنسانى لكافة رجال الشرطة وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية بتوفير كافة أوجه الرعاية لأسر أبنائها الأبطال من الشهداء تقديرًا لما قدموه من تضحيات للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.

وقام قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية بتنظيم حفل لتكريم أمهات وزوجات شهداء الشرطة فى إطار الاحتفالات بعيد الأم مارس 2019 بمقر النادى العام لضباط الشرطة بالجزيرة، حيث تم تكريم عددًا من أُسر شهداء الشرطة، وتم نقل تحيات وزير الداخلية لأسر الشهداء، واعتزاز هيئة الشرطة بتضحيات أبنائهن ومواقفهم البطولية وشجاعتهم فى أداء واجبهم التى تعبر عن نشأتهم فى بيئة مفعمة بالإخلاص والولاء للوطن، وأن حرص الوزارة على دعوتهم فى تلك الاحتفالات يأتى تقديرًا وعرفانًا لتضحيات ذويهم وعطائهم.

وشارك فى الحفل عددا من القيادات والضباط والفنانين الذين حرصوا على المشاركة بالاحتفال.