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صور.. أهالى أسوان: ملتقى الشباب العربى الإفريقى ساهم فى تطوير مدن محافظة

الأربعاء، 20 مارس 2019 06:00 ص
صور.. أهالى أسوان: ملتقى الشباب العربى الإفريقى ساهم فى تطوير مدن محافظة تجميل مدن أسوان
أسوان - صلاح المسن
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استضافت مدينة أسوان ملتقى الشباب العربى الإفريقى الذى أقيم على أرض أسوان فى الفترة من 16 إلى 18 مارس الحالى و كان قد سبق ذلك جهود كبيرة فى استكمال الأعمال الخاصة بتجميل وتهيئة أسوان لاستقبال ضيوفها، حيث أضاف الملتقى بعد انتهاء فعالياته عدة مكتسبات لأهل أسوان خاصة أعمال التطوير ورفع كفاءة الشوارع وأعمال الرصف وحملات النظافة والأعمال التجميلية، التى جرى تنفيذها بعدد من شوارع وأحياء كافة أرجاء مدينة أسوان لإبرازها بشكل جمالى رائع وبقية مدن المحافظة وخاصة مدينة أسوان الجديدة ومدينة دراو ومدينة كوم امبو.

 

بداية يقول " محمد القاضى " من أهالى محافظة أسوان أن مداخل مدينة أسوان الجديدة وكذلك مدينة دراو تعد أكثر المدن بأسوان- بعد مدينة أسوان - إستفادة من إستضافة فعاليات ملتقى الشباب العربى الإفريقى حيث تزينت شوارعها و ميادينها و مداخلها، كما تنفيذ أعمال الدهانات وتجميل الأرصفة والبلدورات وإضاءة الشوارع، وتسابقت القيادات التنفيذية فى كافة أنحاء المحافظة على ظهور مدنها على خير وجه، حيث تم تغطية العديد من الشوارع الداخلية و الشوارع الجانبية جنباً إلى جنب مع الشوارع الرئيسية.

 

 يشاركه القول "عبد الله العقيلى " من أهالى أسوان أن الانضباط فى كافة مدن أسوان كان هو الصفة الأساسية قبل إنعقاد وأثناء إنعقاد ملتقى الشباب العربى الإفريقى الذى أقيم على أرض أسوان فى الفترة من 16 إلى 18 مارس الحالى، مضيفاً أن إضافة عناصر جمالية وأعمال نظافة ورفع التراكمات إمتدت لمسافات طويلة من مداخل المدن، معرباً عن أمنياته أن تستمر هذه اللمسة الجمالية وأن تصبح أسوان قبلة لعقد المؤتمرات والمنتديات.

وكذلك تنفيذ الطلاء الموحد للمبانى لتحقيق الشكل الجمالى وإضفاء اللمسة الجمالية فضلاً عن هذه الجهود فى مجملها تعود بالنفع على المواطنين.

 

 ويضيف " حسن عبده " من أهالى أسوان أن مدينة إدفو أيضاً شهدت إهتمام ملحوظ من المسئولين فى الأسابيع القليلة الماضية من خلال تكثيف الرقابة على الأسواق وأعمال النظافة، متمنيا أن يستمر ذلك مثل ما كان عليه خلال فترة إنعقاد فعاليات ملتقى الشباب العربى الإفريقى، مضيفاً:" نتمنى أن تستمر أعمال تطوير وتجميل شوارع وميادين محافظة أسوان لإستعادة الوجه الحضارى لمدن المحافظة وإستكمال تأهيل الشوارع  لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين". 

 

ويشاركهم الرأى " محمود الشاذلى " من أهالى أسوان، أن مدينة كوم امبو أيضا شهدت جانباً من اللإهتمام على هامش إستضافة المحافظة لملتقى الشباب العربى الإفريقى، وأن القيادات التنفيذية كانت متواجدة فى الشارع.

 

 مدينة دراو

 


أسوان الجديدة
 


كتسبات المؤتمر فى مدن أسوان
 


تجميل-مدن-أسوان--(4)
 


تجميل-مدن-أسوان--(5)
 



 


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