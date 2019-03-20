صحة أسوان" :تطعيم 114 ألف 785 طالب فى ثانى أيام حملة القضاء على الديدان

أسوان ندى سليم

كشف الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بمحافظة أسوان، عن نتائج فاعليات اليوم الثانى عن الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية، بين طلاب المدارس الابتدائية، والتى أسفرت عن تطعيم عدد 114,785 طالبا بواقع حوالى 59% من المستهدف البالغ حوالى 194,961 طالب، على مستوى المحافظة من طلاب الصف الإبتدائى.

وأوضح وكيل الوزارة، خلال بيان صحفى، اليوم الأربعاء، أن الحملة تستمر حتى 28 مارس الجارى، موضحا أن الهدف هو القضاء على انتشار الطفيليات بين تلاميذ المرحلة الابتدائية بالتعليم الحكومى والخاص والأزهرى، مشيرًا إلى أن الجرعة المقدمة للطالب عبارة عن قرص واحد من عقار الميتادزول لمرة واحدة فقط.