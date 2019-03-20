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شاهد فى دقيقة.. إجراءات مواجهة تعاطى المخدرات بين سائقى أتوبيسات المدارس

الأربعاء، 20 مارس 2019 12:00 م
شاهد فى دقيقة.. إجراءات مواجهة تعاطى المخدرات بين سائقى أتوبيسات المدارس حملات الكشف عن المواد المخدرة بين سائقى الحافلات المدرسية
كتب ـ مدحت وهبة
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يكثف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، برئاسة الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق، حملات الكشف المبكر عن المواد المخدرة بين سائقى الحافلات المدرسية بالتعاون مع الجهات المعنية .

"اليوم السابع" ينشر تقريرا حول إجراءات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لمواجهة تعاطى المخدرات بين سائقى الحافلات المدرسية فى نقاط محددة.

1ـ إعداد قاعدة بيانات بجميع الحافلات المدرسية.

2ـ تم الكشف  على 1438 سائقاً حتى الآن.

3ـ الكشف وقع فى محافظات القاهرة والجيزة والشرقية والغربية والدقهلية.

4ـ استهداف سائقى أتوبيسات الجامعات والمعاهد العليا والخاصة والمدارس الحكومية.

5ـ تبين تعاطى 27 سائقا للمواد المخدرة، منهم 17 حالة حشيش و8  ترامادول و2 مورفين.

6ـ تحرير محاضر لمن يثبت تعاطيه المخدرات وإحالتهم للنيابة وفصلهم عن العمل.

7ـ الكشف يتم جنائياً بالتعاون مع أقسام الشرطة.

8ـ استمرار تلقى الإخطارات على الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان 16023 


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