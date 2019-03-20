سقوط عامل نصب على مواطنين فى 2 مليون جنيه منتحلا صفة شقيقه بالساحل

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عامل هارب من 23 حكم قضائى منتحلا صفة شقيقه بالساحل و نصب على مواطنين فى 2 مليون جنيها و حرر محضر بالواقعة.

ونجحت قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ والمعينة بكمين شبرا العلوى بدائرة قسم شرطة الساحل، من ضبط "طارق أ. م" ،50 سنة، اثناء استقلاله سيارة "مقيدة بإسمه " وبسؤاله عن تحقيق الشخصية قدم بطاقة رقم قومى بإسم "رجب أ. م" وعُثر بحوزته على كارنيه مُثبت به صورته وبالكشف الفنى عليه تبين أنه مطلوب التنفيذ عليه فى قضيتى " رشوة بالبحيرة محكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات- سلاح نارى بالجيزة محكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات" و22 حكم حبس جزئى ، مستأنف فى قضايا ( تبديد ، إستيلاء ، مبانى ، ضرب ) بإجمالى حبس أكثر من 14 سنة وغرامات مالية مستحقة بلغت 464,750 جنيه.

وأثناء الفحص حضر كلٍ من" محمود إ. م" 47 سنة ، صاحب مصنع تجميع دراجات نارية ومقيم بدائرة قسم شرطة بولاق، و" علاء ح. ر" 45 سنة مدير وشريك بشركة لتصنيع المواسير والحديد ومقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وتعرفا على المتهم المضبوط وإتهماه بالنصب لإستيلائه من الأول على مبلغ مليون ونصف المليون جنيه بدعوى شراء كمية من حديد التسليح والإستيلاء من الثانى على مبلغ مالى750 ألف جنيه بدعوى شراء كمية من حديد الخردة.

وبمواجهة المتهم المضبوط بما جاء بالفحص وأقوال سالفى الذكر إعترف بإحتفاظه ببطاقة رقم قومى خاصة بشقيقه رجب - بقصد إنتحال شخصيته خشية ضبطه والتنفيذ عليه فى القضايا المشار إليها، وأقر بوجود خلافات مالية بينه وبين سالفى الذكر، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.