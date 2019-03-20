سقوط صاحب مصنع وبحوزته 18 ألف عبوة وشريط مكملات غذائية مجهولة فى بدر

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة، من ضبط مصنع أدوية ومكملات غذائية بمدينة بدر يحتوى على أكثر من 18 ألف عبوة وشريط من الأدوية والمكملات مجهولة المصدر، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت إدارة مباحث التموين بالقاهرة، من ضبط "محمد ع. ع 38 سنة"، المدير المسئول عن مصنع أدوية ومكملات غذائية كائن بدائرة قسم شرطة بدر، لحيازته كميات من الأدوية والمكملات الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بمستندات تدل على مصدرها.

كما عُثر بداخل المصنع على 18,190 عبوة وشريط مختلف الأنواع و12 ماكينة متنوعة للتصنيع "خلط، تدوير، كبس، تغليف، طباعة" و3 فرن تجفيف وكمية من العبوات تحتوى على مواد خام "مجهولة المصدر" و30 زجاجة مكسبات طعم، ألوان صناعية و2800 عبوة فارغة أصناف مختل و5000 روشتة داخلية و5 رول قصير لمنتجات مختلفة.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.