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سفير السعودية يؤكد عمق علاقات القاهرة والرياض خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف

الأربعاء، 20 مارس 2019 02:12 م
سفير السعودية يؤكد عمق علاقات القاهرة والرياض خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف السفير السعودى يلتقى رؤساء تحرير الصحف فى اجتماع المجلس الأعلى للإعلام
كتب : أحمد جمعة
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التقى أسامة نقلى، السفير السعودى فى القاهرة، اليوم الأربعاء،رؤوساء تحرير الصحف القومية والخاصة فى اجتماع المجلس الأعلى للإعلام  
 
وأكد أسامة نقلى، السفير السعودى فى القاهرة ، خلال الاجتماع على ضرورة العمل المشترك لتعزيز ونمو العلاقات المشتركة بين القاهرة والرياض.
 
 
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وتناول السفير السعودى فى القاهرة خلال كلمته ، على عمق العلاقة التى تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسى وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن العزيز آل سعود، مؤكدا عمق العلاقات بين الشعبين المصرى والسعودى وقوتها شعبيا ورسميا.
 
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وتأكيدا على اعتزازه وحبه لمصر وشعبها، قال السفير السعودى إنه من مواليد القاهرة عام 1957 م، معربا عن مدى الترابط والود الذى يجمع الشعبين المصرى والسعودى.
 
 
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حضر الاجتماع مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، وأحمد سليم الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، وعبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام ونقيب الصحفيين السابق، كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، وعماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق، ومحمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، ومحمد الباز رئيس تحرير الدستور، خالد ناجح رئيس تحرير مجلة الهلال.
 
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