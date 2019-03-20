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الأربعاء، 20 مارس 2019 03:51 م
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"ستاندرد آند بورز" ترفع توقعاتها لسعر النفط بعد تخفيضات أوبك وروسيا

الأربعاء، 20 مارس 2019 02:48 م
"ستاندرد آند بورز" ترفع توقعاتها لسعر النفط بعد تخفيضات أوبك وروسيا اوبك _ أرشيفية
(رويترز)
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رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية للتصنيفات الائتمانية تقديراتها لسعر خام برنت من جديد إلى 60 دولارا للبرميل اليوم الأربعاء، بدعم من تخفيضات الإنتاج التي بدأتها أوبك وروسيا فى الآونة الأخيرة.

ويأتي تعديل التوقعات، الذي سيؤثر على تصنيفات الوكالة لمنتجى ومستوردي النفط، بعد شهرين فقط من خفضها تقديرات سعر النفط إلى 55 دولارا للبرميل من 65 دولارا، وتبقى الوكالة أيضا تقديراتها عند مستوى يقل كثيرا عن النطاق الذي تحرك فيه خام برنت على مدى الشهر الماضى بين 64 و68 دولارا للبرميل.

وقالت ستاندرد آند بورز "هذا التعديل الجديد يتماشى مع تغير ظروف الاقتصاد العالمى وإنتاج النفط فى المناطق الرئيسية".

 


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