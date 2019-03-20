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ريابكوف: موسكو ترفض سياسة الولايات المتحدة فى فنزويلا

الأربعاء، 20 مارس 2019 10:51 ص
ريابكوف: موسكو ترفض سياسة الولايات المتحدة فى فنزويلا نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف
أ ش أ
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قال نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف إن بلاده ترفض ما تسميه الولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل الإنسانى فى فنزويلا.
وأضاف ريابكوف - فى تصريحات خاصة اليوم /الأربعاء/ لقناة (روسيا اليوم) - أن الشىء الوحيد الذى تنتهجه روسيا عبر سياستها الخارجية، هو الاحترام المطلق للقانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة، لافتا إلى أنه يجب الالتزام بمبادئ القانون الدولى مثل سيادة الدول وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول.
وأعلن رفضه لأى نوع من السياسات التى تشبه ما تفعله الولايات المتحدة فى فنزويلا، وفقا لفكرة التدخل الإنسانية التى استخدمت سابقًا؛ بهدف إشاعة الفوضى والثورات.
وأشار ريابكوف إلى أن المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا يجب أن تقدم بالتعاون مع الأمم المتحدة، مضيفا أن روسيا تقدم المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا عبر قنوات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المختصة.


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