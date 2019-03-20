video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 20 مارس 2019 09:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رصد طائرة عسكرية أمريكية قرب قاعدة حميميم الروسية فى سوريا

الأربعاء، 20 مارس 2019 08:40 ص
رصد طائرة عسكرية أمريكية قرب قاعدة حميميم الروسية فى سوريا طائرة أمريكية
أ ش أ
إضافة تعليق

ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم (الأربعاء) أن طائرة عسكرية أمريكية أجرت استطلاعاً بالقرب من قاعدة حميميم الجوية الروسية والقاعدة البحرية فى ميناء طرطوس بسوريا.
ونقلت "سبوتنيك" عن بيانات أوردها موقع مختص بمراقبة التحركات الجوية أن طائرة دوريات مضادة للغواصات تابعة للبحرية الأمريكية P-8A بوسيدون رقم 168857 حلقت فى السماء من قاعدة سيجونيلا الجوية التابعة لحلف الناتو فى جزيرة صقلية وتم رصد الطائرة فى منطقة اللاذقية السورية وساحل لبنان..وكانت الرحلة على ارتفاع 6.6 كيلومتر فوق سطح الأرض، وكانت سرعة الحركة 732.7 كيلومتر فى الساعة.
وأفادت "سبوتنيك" أنه يتم ملاحظة الطائرات العسكرية الأجنبية بانتظام على حدود روسيا والمنشآت العسكرية الروسية فى الخارج.. وأن الخبراء يلاحظون، على وجه الخصوص، النشاط العالى للمخابرات الأمريكية. موضحة أن القوات الجوية الروسية عثرت خلال العام الماضى على أكثر من 980 ألف طائرة (جهاز طائر) ورافقتها.
ودعت وزارة الدفاع الروسية الولايات المتحدة إلى التخلى عن مثل هذه العمليات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الدفاع الروسي يتوجه إلى سوريا ويسلم الأسد رسالة من بوتين

شاهد.. لحظة استسلام مئات العناصر الداعشية لقوات سوريا الديمقراطية بالباغوز

طائرة أمريكية

روسيا

سوريا

قاعدة حميميم

أخبار العرب

عرب وعالم

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
صور.. محمد لطفى يشارك النجم العالمى مايك تايسون فى أكشن "حملة فرعون"

صور.. محمد لطفى يشارك النجم العالمى مايك تايسون فى أكشن "حملة فرعون"

مدرب المنتخب: وجوه جديدة تحت الاختبار.. وخطتان لمواجهتى النيجر ونيجيريا

مدرب المنتخب: وجوه جديدة تحت الاختبار.. وخطتان لمواجهتى النيجر ونيجيريا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة