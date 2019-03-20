رصد طائرة عسكرية أمريكية قرب قاعدة حميميم الروسية فى سوريا

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ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم (الأربعاء) أن طائرة عسكرية أمريكية أجرت استطلاعاً بالقرب من قاعدة حميميم الجوية الروسية والقاعدة البحرية فى ميناء طرطوس بسوريا.

ونقلت "سبوتنيك" عن بيانات أوردها موقع مختص بمراقبة التحركات الجوية أن طائرة دوريات مضادة للغواصات تابعة للبحرية الأمريكية P-8A بوسيدون رقم 168857 حلقت فى السماء من قاعدة سيجونيلا الجوية التابعة لحلف الناتو فى جزيرة صقلية وتم رصد الطائرة فى منطقة اللاذقية السورية وساحل لبنان..وكانت الرحلة على ارتفاع 6.6 كيلومتر فوق سطح الأرض، وكانت سرعة الحركة 732.7 كيلومتر فى الساعة.

وأفادت "سبوتنيك" أنه يتم ملاحظة الطائرات العسكرية الأجنبية بانتظام على حدود روسيا والمنشآت العسكرية الروسية فى الخارج.. وأن الخبراء يلاحظون، على وجه الخصوص، النشاط العالى للمخابرات الأمريكية. موضحة أن القوات الجوية الروسية عثرت خلال العام الماضى على أكثر من 980 ألف طائرة (جهاز طائر) ورافقتها.

ودعت وزارة الدفاع الروسية الولايات المتحدة إلى التخلى عن مثل هذه العمليات.