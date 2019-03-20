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رادار المرور يضبط 1994 مخالفة لسيارات تقود بسرعات جنونية على الطرق

الأربعاء، 20 مارس 2019 03:00 ص
رادار المرور يضبط 1994 مخالفة لسيارات تقود بسرعات جنونية على الطرق حمله مروريه - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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ضبطت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، 1994 مخالفة خلال 24 ساعة التقطها الرادارات بالطرق السريعة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى.

و تشهد جميع الطرق كثافة فى الخدمات والحملات المرورية لرصد المخالفات بواسطة الرادار للحد من حوادث السير التى تتسبب فيها السرعات الجنونية وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.

وأكد مصدر المرور استمرار الحملات بشكل يومى بواسطة الرادار لرصد سائقى المركبات المخالفين للسرعات المقررة بالطرق، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم.

 

 


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