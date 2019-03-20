رئيس مصلحة الجمارك يصل القاهرة عقب مشاركته فى اجتماعات اللجنة المصرية العمانية

كتبت رحاب نبيل

وصل مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية، عائدا من مسقط عقب مشاركته فى اجتماعات الدورة الرابعة عشرة للجنة المصرية العمانية المشتركة التى أقيمت فى سلطنة عُمان خلال يومى 18 و 19 مارس 2019 بهدف دعم العلاقات الأخوية وتعزيز وتفعيل التعاون الإقتصادى والجمركى بين البلدين لتسهيل حركة التجارة والاستثمار بين الجانبين المصرى والعمانى .

واختتمت اللجنة العُمانية المصرية المشتركة أمس دورتها الرابعة عشر فى مسقط برئاسة يوسف بن علوى بن عبدالله، الوزير المسئول عن الشئون الخارجية بسلطنة عُمان، وسامح شكرى وزير الخارجية، وبمشاركة الأستاذ السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية وعدد من كبار المسئولين فى البلدين الشقيقين الذين يمثلون الجهات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة.

وخلال الإجتماعات استعرض الجانبان علاقات التعاون الثنائي القائمة وأكدا على المضي قدماً للعمل نحو تعزيز التعاون الثنائي فى كافة المحالات السياسية، والاقتصادية، والتجارية، والصناعية، والقضائية، والتنموية، وفى المجالات التربوية والتعليمية، والقوى العاملة، والخدمة المدنية، وغيرها من المجالات الأخرى التى من شأنها فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين بما يحقق تطلعاتهما وآمالهما.

وناقشت اللجنة المشتركة الموضوعات الخاصة بتطوير علاقات التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بهدف تنميتها وتطويرها.