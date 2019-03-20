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رئيس جهاز أسوان الجديدة: استئناف توصيل الغاز الطبيعى لـ4020 وحدة سكنية

الأربعاء، 20 مارس 2019 03:00 ص
رئيس جهاز أسوان الجديدة: استئناف توصيل الغاز الطبيعى لـ4020 وحدة سكنية توصيل الغاز الطبيعى
أسوان - عبد الله صلاح
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أعلن المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، عن استئناف العمل بمشروع الغاز الطبيعى بعد توقف فترة، وذلك بتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، لتوصيل الخدمة للسكان قاطنى المدينة فى أسرع وقت ممكن.

وقال رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع "، أن مشروع الغاز الطبيعى بدأ قبل عامين بالمدينة، بواسطة شركة غاز مصر فرع أسوان من خلال توصيل شبكات الغاز على العمارات السكنية، والمستهدف منها 4020 وحدة سكنية بمدينة أسوان الجديدة، موضحا بأن جهاز المدينة التزم بالعقد المبرم بين هئية المجتمعات العمرانية الجديدة وبين شركة غاز مصر وسدد الدفعة الأولى الخاصة بالعقد، ثم توقف الشركة عن استكمال المشروع.

وأشار إلى أن الشركة المنفذة للمشروع عادت مرة أخرى لتنفيذ الأعمال بعد توجيهات من رئيس الوزراء خلال زيارته لمدينة أسوان الجديدة وعلمه بتعطل مشروع توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية بمدينة أسوان الجديدة.

وكانت مدينة أسوان الجديدة، شهدت توقف مشروع الغاز الطبيعى عن التنفيذ لمدة وصلت لنحو عام ونصف تقريبا بسبب خلاف متأخرات مادية بين شركة غاز مصر المنفذة للمشروع وبين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة متمثلة فى جهاز مدينة أسوان الجديدة، ثم تدخل رئيس مجلس الوزراء بعد شكوى من أحد السكان خلال زيارته التفقدية للمدينة.

 

استئناف العمل
استئناف العمل

 

الشوارع
الشوارع

 

الوحدات السكنية
الوحدات السكنية

 

تركيب شبكات خارجية فقط
تركيب شبكات خارجية فقط

 

توقف مشروع الغاز الطبيعى بأسوان الجديدة
توقف مشروع الغاز الطبيعى بأسوان الجديدة

 

مواسير الغاز
مواسير الغاز

 


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