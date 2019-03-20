رئيس الوزراء العراقى : نراقب بشكل مكثف تطورات المعارك بالباغوز السورية

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أكد رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، أمس الثلاثاء أن بلاده تراقب بشكل مكثف معركة تحرير الباغوز آخر جيب لتنظيم داعش الإرهابى شرقى سوريا.

وقال عبد المهدى - وفقا لما نقلته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - إن بلاده تلقت من الطرفين الأمريكى والبريطانى تأكيدات بدعمها فى حربها ضد الإرهاب.



وفى سياق متصل ، أشار رئيس الوزراء العراقى إلى احتواء تطورات الأوضاع فى قضاء (سنجار)، مؤكدا اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الاشتباكات التى حدثت بين القوات الحكومية ومسلحى حزب العمال الكردستانى فى مدينة سنجار بمحافظة نينوى شمال شرقى البلاد .