video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 20 مارس 2019 04:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس الوزراء العراقى : نراقب بشكل مكثف تطورات المعارك بالباغوز السورية

الأربعاء، 20 مارس 2019 04:00 ص
رئيس الوزراء العراقى : نراقب بشكل مكثف تطورات المعارك بالباغوز السورية عادل عبد المهدى رئيس الوزراء العراقى الجديد
أ ش أ
إضافة تعليق

أكد رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، أمس الثلاثاء أن بلاده تراقب بشكل مكثف معركة تحرير الباغوز آخر جيب لتنظيم داعش الإرهابى شرقى سوريا.

وقال عبد المهدى - وفقا لما نقلته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - إن بلاده تلقت من الطرفين الأمريكى والبريطانى تأكيدات بدعمها فى حربها ضد الإرهاب.


وفى سياق متصل ، أشار رئيس الوزراء العراقى إلى احتواء تطورات الأوضاع فى قضاء (سنجار)، مؤكدا اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الاشتباكات التى حدثت بين القوات الحكومية ومسلحى حزب العمال الكردستانى فى مدينة سنجار بمحافظة نينوى شمال شرقى البلاد .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كندا تمدد مهام عسكرييها فى العراق وأوكرانيا

"مكافحة الإرهاب فى العراق": ننسق مع دول أخرى لتتبع مصادر تمويل داعش

العراق: الأيام المقبلة ستشهد فتح المعبر الحدودى مع سوريا

مقتل جندي حدود إيرانى فى اشتباك مع جماعة مسلحة قرب العراق

العراق

سوريا

الباغوز

عادل عبد المهدى




لا تفوتك
صور.. محمد لطفى يشارك النجم العالمى مايك تايسون فى أكشن "حملة فرعون"

صور.. محمد لطفى يشارك النجم العالمى مايك تايسون فى أكشن "حملة فرعون"

مدرب المنتخب: وجوه جديدة تحت الاختبار.. وخطتان لمواجهتى النيجر ونيجيريا

مدرب المنتخب: وجوه جديدة تحت الاختبار.. وخطتان لمواجهتى النيجر ونيجيريا

تونس تصدر 4 قرارات حاسمة بعد شغب مباراة الإسماعيلى والأفريقى

تونس تصدر 4 قرارات حاسمة بعد شغب مباراة الإسماعيلى والأفريقى

يوم الأب فى مواجهة عيد الأم.. فقيه دستورى يطالب بتخصيص عيد لـ"الأسرة" لاستعادة قيم الاحترام المتبادل.. باحث اجتماعى: تخصيص يوم للأب يشجع على الارتقاء بمشاعر الفرد تجاه المجتمع.. وحقوقى: موجود فى أوروبا

يوم الأب فى مواجهة عيد الأم.. فقيه دستورى يطالب بتخصيص عيد لـ"الأسرة" لاستعادة قيم الاحترام المتبادل.. باحث اجتماعى: تخصيص يوم للأب يشجع على الارتقاء بمشاعر الفرد تجاه المجتمع.. وحقوقى: موجود فى أوروبا

تفاصيل العثور على جثة أرملة الشاعر محمد عفيفى مطر داخل منزلها.. الضحية كانت مكبلة اليدين والقدمين وبها إصابات بالرأس.. مدير الأمن يشكل فريق بحث جنائى لضبط الجناة.. ومصدر أمنى: الحادث تم بغرض سرقة المنزل

تفاصيل العثور على جثة أرملة الشاعر محمد عفيفى مطر داخل منزلها.. الضحية كانت مكبلة اليدين والقدمين وبها إصابات بالرأس.. مدير الأمن يشكل فريق بحث جنائى لضبط الجناة.. ومصدر أمنى: الحادث تم بغرض سرقة المنزل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة