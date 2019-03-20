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رئيس المخابرات الأمريكية يزور سول لتقييم العلاقة مع كوريا الشمالية

الأربعاء، 20 مارس 2019 08:53 ص
رئيس المخابرات الأمريكية يزور سول لتقييم العلاقة مع كوريا الشمالية رئيس الاستخبارات الأمريكية دان كوتس
أ ش أ
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قال مصدر حكومى كورى جنوبى اليوم الأربعاء إن رئيس المخابرات الوطنية الأمريكية يتواجد حاليا فى كوريا الجنوبية فى زيارة ينظر إليها على أنها تهدف إلى تبادل المعلومات وتقييم كوريا الشمالية فى أعقاب انهيار قمة الشهر الماضى بين البلدين.
وقال المصدر لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية إن رئيس الاستخبارات الوطنية الأمريكية دان كوتس وصل الى قاعدة جوية أمريكية فى اوسان جنوب سول ليلة أمس الثلاثاء فى زيارة تستغرق 3 أيام. 
ولم يتم بعد الاعلان عن جدول زيارته التفصيلى فى سول ، لكن من المحتمل أن يلتقى مع نظيره الكورى الجنوبى ومدير المخابرات الوطنية سيو هون ومسؤولين كبار آخرين.
ومن المتوقع أن يشارك كوتس أثناء وجوده فى سول المعلومات الاستخباراتية حول كوريا الشمالية ، وتنسيق نهج مشترك فى التعامل مع برنامج الأسلحة النووية للدولة الشيوعية.
وجاءت الزيارة بعد أن أصلحت كوريا الشمالية موقعها لإطلاق الصواريخ بعيد المدى فى دونجتشانج- رى والذى تم تفكيكه جزئيا العام الماضى.. وأثار ذلك قلقا من أن إعادة البناء يمكن أن تكون علامة على أن بيونج يانج ربما تستعد لإطلاق صاروخ.


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