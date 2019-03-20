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رئيس الرقابة المالية يمد فترة تعيين مجلس إدارة صندوق تأمين نقابة التجاريين

الأربعاء، 20 مارس 2019 10:00 م
رئيس الرقابة المالية يمد فترة تعيين مجلس إدارة صندوق تأمين نقابة التجاريين الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى
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أصدر الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 29 لسنة 2019، بشأن مد فترة تعيين مجلس إدارة مؤقت لصندوق التأمين الخاص لتكافل أعضاء نقابة التجاريين.
 
ونصت المادة الأول من القرار، تمد مدة تعيين مجلس الإدارة الموقت لصندوق التأمين الخاص لتكافل أعضاء نقابة التجاريين المنصوص عليها فى المادة الأول من قرار مجلس أدارة الهيئة رقم 166 مكرر لسنة 2018، وذلك لمدة 3 أشهر اعتباراً من أول فبراير أول لحين انتخاب مجلس إدارة جديد للصندوق أيهما أقرب.
 
ونصت المادة الثانية على أن يتولى مجلس الإدارة المؤقت الدعوى لعقد الجمعية العامة للصندوق خلال الفترة من تاريخ إعادة التعيين وحتى 9 إبريل عام 2019، وذلك للنظر فى جدول الأعمال الموارد بنص المادة 18 من القانون رقم 54 لسنة 1975 وبصفة خاصة انتخاب مجلس إدارة جديد للصندوق مع مراعاة القواعد والضوابط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 101 لسنة 2015.
 

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