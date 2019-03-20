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رئيس ألبانيا يعلن استعداده التنحى عن منصبه لحل الأزمة السياسية فى بلاده

الأربعاء، 20 مارس 2019 08:33 م
رئيس ألبانيا يعلن استعداده التنحى عن منصبه لحل الأزمة السياسية فى بلاده إلير ميتا رئيس ألبانيا
تيرانا /أ ش أ/
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قال رئيس ألبانيا إلير ميتا، إنه على استعداد التنحى عن منصبه حال كان هذا الأمر سيساعد فى حل الأزمة السياسية التى تشهدها بلاده.

وقال ميتا للصحفيين - خلال تواجده بمدينة (بوجرادي) شرقى البلاد حسبما ذكرت شبكة (إيه بى سي) نيوز الأمريكية اليوم /الأربعاء/ - إنه بعد الفشل فى التوصل إلى حل مع المعارضة، فإنه على استعداد التخلى عن سلطة الحكم فى حال "تم منحه ضمانات بأن البلاد لديها حل سياسى ودستورى ثابت".

ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن المعارضة فى ألبانيا لم تستجب لنداء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى بعدم التحريض على أعمال العنف والجلوس على طاولة المحادثات من أجل إجراء محادثات مع الحكومة، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تنظم مسيرة جديدة غدًا الخميس.

من جهته، انتقد الحزب الاشتراكى الحاكم موقف المعارضة التى لا تساعد فى إحراز ألبانيا تقدمًا بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، حيث إن بروكسل ستقرر خلال شهر يونيو المقبل ما إذا كانت ستطلق مفاوضات مع تيرانا بشأن الانضمام بشكل كامل إلى التكتل من عدمه.

 


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رئيس ألبانيا

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