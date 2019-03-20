دواوين الوزارات×24ساعة.. معلمو مسابقة العقود المؤقتة يوقعون مسوغات العمل

كتبت ايه دعبس

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة التضامن:

التضامن: فتح باب التقديم لتأهيل الشباب الراغب للعمل كرفيق مسن

وزارة التموين:

"التموين": مستمرون فى تلقى تظلمات المستبعدين من البطاقات على موقع دعم مصر

وزارة التربية والتعليم

التعليم: معلمو مسابقة العقود المؤقتة يوقعون مسوغات استلام مهام العمل

وزارة الصحة:

وزيرة الصحة: المبادرات الصحية للوزارة تهدف لبناء الإنسان المصرى

وزارة الزراعة:

طوارئ بـ28 مديرية مع بدء الزراعات الصيفية "القطن والأرز والذرة".. الزراعة توفير تقاوى 7 محاصيل بمنافذ الجمعيات بسعر مدعم.. ولأول مرة التوزيع ببطاقة الحيازة لوصول الدعم لمستحقيه.. وصرف الأسمدة بلجان معاينة

وزارة القوى العاملة:

"لو مسافر للعمل اعرف".. القوى العاملة تطلق حملة لتعريف العامل بحقوقه وواجباته بقوانين العمل بالدول قبل سفره.. تحمى الشباب من سماسرة التسفير.. الوزارة: إعداد دليل إرشادى وطباعة 3500 نسخة لمكاتب التمثيل العمالى

وزارة الأوقاف:

"الأوقاف " تعلن عن قبول دفعة جديدة من خطباء المكافأة بتقدير جيد جدا

التعليم العالى

انطلاق الفوج الخامس من شباب جامعتى القاهرة وعين شمس لزيارة القاعدة البحرية بالإسكندرية