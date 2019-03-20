حبس متهمين بسرقة الدرجات البخارية بالتجمع 4 أيام

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس متهمين بسرقة الدرجات البخارية بالتجمع الخامس، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين هم "رامي .ع"، 25 سنة عاطل، و"خالد .ج"، 26 سنة عاطل، واعترف المتهمان بارتكابهما وقائع سرقة الدراجات البخارية بدائرة القسم، وتمكنوا من سرقة 3 دراجات بخارية وبيع اثنين منها بمبلغ 5000 لكل واحد منها .

وترجع الواقعة إلى تلقي قسم شرطة التجمع الخامس، عدة بلاغات تفيد بسرقة درجاتهم البخارية، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التي حدث بها وقائع السرقة، تم تحديد هوية المتهمين وضبطهما وبسؤالهما اعترفا بارتكابهما وقائع السرقة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.