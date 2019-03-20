جيش زيمبابوى يستعين بالمروحيات لإيصال المساعدات للمتضررين من إعصار "إيداي"

هرارى /أ ش أ/

أعلن رئيس زمبابوى، إمرسون منانجاجوا، أنه تم التعجيل بإرسال المساعدات إلى المناطق المتضررة فى بلاده من جراء الإعصار الاستوائى "إيداي" الذى ضرب البلاد مؤخرًا، وأسفر عن مصرع أكثر من 100 شخص.

وقال منانجاجوا - خلال زيارته لشرقى البلاد حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سي" نيوز الأمريكية اليوم الأربعاء - "لا نرغب فى السماع بأن أى شخص قد لقى مصرعه بسبب الجوع"، مؤكدًا أن المساعدات فى طريقها إلى المتضررين.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن جيش زيمبابوى يستعين بالمروحيات بغرض توصيل المساعدات إلى المناطق الجبلية حيث دمر الإعصار الطرق والجسور بالمنطقة، كما لفت الناجون من تلك الكارثة إلى أن بلدانا بأكملها قد اختفت معالمها بفعل الإعصار.

وفى نفس السياق، كان رئيس موزمبيق المجاورة، فيليبى نيوسي، قد صرح - فى وقت سابق - بأنه تم تأكيد مصرع أكثر من 200 شخص من جراء الإعصار الذى ضرب مدينة /بيرا/ الساحلية فى بلاده خلال الأيام القليلة الماضية.