جورج بوش يسجل للمرة الأولى فى الجولف بعد تجاوزه 72 عاماً.. اعرف القصة؟

كتب هيثم سلامة

متأخر كثير أفضل من ألا يأتى أبدا، سجل الرئيس الأمريكى الأسبق جورج بوش، للمرة الأولى فى حياته، خلال تدريباته فى لعبة الجولف، والتى عادة ما يمارسها زعماء العالم.

الرئيس الـ 41 للولايات المتحدة الأمريكية جورج بوش، سجل لأول مرة له فى نادى جولف ترينتي فورست بولاية تكساس، بصحبة اصدقائه المدير التنفيذى رجل الأعمال كينيث هيرش وأعضاء مجلس الإدارة مايك ميس وبيل هكى.



جورج بوش

وقال جورج بوش، والذى يبلغ من العمر 72 عاما، أن هدفه فى الحياة هو العيش حتى تسجيل 100 مرة.

على العكس تماما الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الذى سبق وأن شارك صورته برفقة اللاعب الجولف جاك نيكولاس، المقلب بالدب الذهبى، تايجر وودز لاعب الجولف، الأغنى فى العالم، حيث كانوا يمارسون اللعبة فى أحد ملاعب الجولف الذى يمتلكها ترامب فى فلوريدا والمطلة على خليج المكسيك.