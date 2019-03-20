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جميلة العلايلى شاعرة من الزمن الجميل يحتفل بها جوجل اعرف سبب شهرتها

الأربعاء، 20 مارس 2019 10:23 ص
جميلة العلايلى شاعرة من الزمن الجميل يحتفل بها جوجل اعرف سبب شهرتها جميلة العلايلى
كتبت ريهام عبد الله
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احتفى محرك البحث الأشهر فى العالم "جوجل" بعيد ميلاد جميلة العلايلى الـ 112، وظهر على محرك البحث صورة لجميلة العلايلى بشكل كرتونى، تمسك ريشة وتكتب.

 

وولدت جميلة العلايلى يوم 20 مارس 1907، فى المنصورة ورحلت عن عالمنا 11 أبريل 1991، وجميلة العلايلى شاعرة أبولونية، "شاعرة بمجلة أبولو"، بداياتها الأدبية والشعرية سابقة على "أبولو" ويرجع الفضل فيها إلى الأديبة مي زيادة.

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جميلة العلايلى 

 

إذ استقبل الدكتور أحمد زكي أبو شادي، رائد أبولو، والدكتور إبراهيم ناجى وعلي الجندى والدكتور زكي مبارك والدكتور محمد مندور وصالح جودت وغيرهم من النقاد، شعرها استقبالا طيبا، فشجعها ذلك على الانتقال من المنصورة إلى القاهرة للإقامة الدائمة فيها بعد أن كانت زياراتها خاطفة ومحدودة وتقتصر على غشيان دار الأوبرا الملكية.

 

جميلة
جميلة العلايلى 

 

ولها عدد كبير من الدواوين، المنشورة، أبرزهم نبضات شاعرة، وصدى إيمانى، وصدى أحلامى.

العلايلى
جميلة العلايلى

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جميلة العلايلى

جوجل يحتفل بجميلة العلايلى




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