جامعة القاهرة تكرم 38 أما مثالية بينهن 9 أمهات للشهداء

كرمت جامعة القاهرة، 38 أما مثالية بينهن 9 أمهات للشهداء بالقوات المسلحة والشرطة، وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن أم الشهيد تقف فى مكانة خاصة لا تقل عن مكانة ابنها الشهيد.

وأضاف الخشت، بكلمته خلال حفل تكريم الأمهات المثاليات بجامعة القاهرة اليوم الأربعاء على مسرح الجامعة بالقبة: "بكائى قليل للغاية لكن فى كل مرة أحضر فيها يوم الشهيد أبكى ليس عليه فقط ولكن أبكى لأمه وأبنائه ولزوجته، فالشهيد يقف فى مكانة خاصة وأم الشهيد تقف فى مكانة أخص، ربنا يكون فى عونها، فأمهات الشهداء لهن الكثير عند ربنا وفى قلوبنا وأحيى أمهات الشهدات من القوات المسلحة والشرطة".

كما أكد الخشت، أن العاملين فى الجناح المالى لجامعة القاهرة جميعهن سيدات، قائلا: "كل قيادات الجناح المالى لجامعة القاهرة "ستات" وعندما اخترتهن للعمل فى هذه المنطقة الحساسة من الجامعة كان الاختيار بناء على الكفاءة بغض النظر عن النوع".

وأضاف الخشت، أنه لابد أن تتغير نظرة المجتمع عن قيادة المرأة وقدرتها على تنفيذ العديد من الأعمال"، مشيرا إلى أن المرأة المصرية حاليا تشارك فى العديد من المجالات الحساسة وأولها الاقتصاد المصرى، قائلا: "المرأة المصرية طول تاريخها كان ايديها فى ايدين الأب فى الريف المصرى والأم المصرية لها مكانة خاصة ودور متميز".

وتابع: "لذلك أنا سعيد للغاية بأن نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان سوف لا تقل عن 25 % لتقوم المرأة بدورها فى التشريع والرقابة على الحكومة".