توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وسلطنة عمان فى مجال البيئة

كتبت آية دعبس

وقعت وزارة البيئة مذكرة تفاهم مع وزارة البيئة العمانية فى مجال حماية البيئة 2019 – 2021 ، وذلك على هامش المشاركة فى الدورة الرابعة عشر للجنة المصرية العمانية المشتركة بالعاصمة العمانية مسقط ويأتى هذا في اطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتفعيل التعاون المشترك مع الدول العربية في مجال البيئة وتبادل الخبرات لخدمة البيئة العربية وتحقيق التنمية المستدامة.

ويأتى هذا البرنامج تفعيلا لمذكرة التعاون المشترك الموقعة بين البلدين عام 2009، ويهدف إلى تفعيل الأنشطة البيئية فى البلدين وإعداد المشروعات المشتركة في مجالات التشريعات البيئية وآلية تنفيذ الاتفاقيات البيئية الدولية ودراسات تقييم الأثر البيئى، والتدريب والتوعية البيئية، بالإضافة إلى مجالات الإدارة الساحلية المتكاملة والسياسات البحرية، وتبادل الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بمكافحة التصحر، والاقتصاد الأخضر ومؤشرات التنمية المستدامة.

وقال الدكتور محمد صلاح الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، الذى وقع المذكرة من الجانب المصري، إن البرنامج التنفيذ أن التعاون يتم تنفيذه من خلال تبادل الخبراء والفنيين والدورات التدريبية وتنفيذ الدراسات والمشروعات المشتركة لحماية البيئة.