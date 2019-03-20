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توقعات رجال الأعمال لمستقبل الاقتصاد المصرى فى ندوة "اليوم السابع"

الأربعاء، 20 مارس 2019 07:24 م
توقعات رجال الأعمال لمستقبل الاقتصاد المصرى فى ندوة "اليوم السابع" أعضاء جمعية رجال الأعمال
كتب هانى الحوتى
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عقد قسم الاقتصاد بجريدة اليوم السابع، ظهر اليوم الأربعاء، ندوة صحفية لمجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، للتعرف على رأيهم فى مستقبل الاقتصاد المصرى على المدى القريب والمتوسط، وأبرز تحديات مجتمع الأعمال فى مصر، بالإضافة إلى توصياتهم لقطاعات بعينها مثل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

وضم وفد مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين كلا من على عيسى رئيس الجمعية، المهندس حسين صبور الرئيس الفخرى، فتح الله فوزى نائب رئيس المجلس، الدكتور طه خالد أمين صندوق الجمعية، المهندس حسن الشافعى، عادل اللمعى، المهندس مجد الدين المنزلاوى، المهندس محمد أيمن قرة أعضاء المجلس، المستشار محمود فهمى المستشار القانونى للجمعية.

 

كما ضم الوفد محمد يوسف المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال المصريين، رباب رزيقة مدير شئون الأعضاء والعلاقات العامة بالجمعية.

 

وعلى هامش الندوة، تفقد وفد جمعية رجال الأعمال، صالة تحرير الجريدة، وتعرف الوفد من خلال شرح الزميل محمود سعد مدير تحرير جريدة اليوم السابع، على آلية العمل داخل صالة تحرير الجريدة، وماكينة العمل بها.

 

وقال على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن آلية العمل بصالة تحرير جريدة اليوم السابع مبهرة، وتضاهى الصحف العالمية، مضيفا نأمل أن يحذو الإعلام المكتوب والمرئى والمسموع حذو اليوم السابع فى توضيح الصورة الحقيقية لرجال الأعمال.

 

ومن جانبه، أشاد الدكتور طه خالد أمين صندوق الجمعية، بنظام العمل فى جريدة اليوم السابع، مضيفا أن اليوم السابع وصل لقيمة الإدارة لأنه لم يترك أى تفاصيل بالعمل للصدفة وحدد مهام كل فرد وفقاً لضوابط وقواعد تسير هذا النظام.

 

فيما قال المهندس حسن الشافعى عضو الجمعية، إن اليوم السابع قريب من المؤسسات الصحفية فى الولايات المتحدة، وأنه لديه إمكانيات على تقديم خدمات أكثر من الصحافة فقط.


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اخبار الاقتصاد

جمعية رجال الأعمال

اليوم السابع

ندوة رجال الاعمال




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