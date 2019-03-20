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تنفيذ 5 مشروعات لمياه الشرب لحل مشكلة المناطق الساخنة بمحافظة الجيزة

الأربعاء، 20 مارس 2019 10:45 ص
تنفيذ 5 مشروعات لمياه الشرب لحل مشكلة المناطق الساخنة بمحافظة الجيزة الدكتور عاصم الجزار وزيرالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
كتب أحمد حسن
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صرح الدكتور عاصم الجزار، وزيرالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ 5 مشروعات لمياه الشرب بمحافظة الجيزة، بإجمالي طاقة مضافة 430 ألف م3/يوم، بتكلفة مليار و655 مليون جنيه، ومن المقرر دخولها الخدمة تباعاً حتى نهاية يونيو المقبل، لحل مشكلة المياه بالمناطق الساخنة بالمحافظة، قبل دخول موسم الصيف.

وقال المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى: جارٍ تنفيذ مشروع توسعات محطة مياه أطفيح، بطاقة 60 ألف م3/يوم، بتكلفة 210 ملايين جنيه، ومشروع إنشاء المرحلة الأولى بمحطة مياه منشأة القناطر، بطاقة 80 ألف م3/يوم، بتكلفة 200 مليون جنيه، ومشروع إنشاء المرحلة الأولى بمحطة مياه الحوامدية، بطاقة 70 ألف م3/يوم، بتكلفة 200 مليون جنيه، ومشروع إنشاء محطة مياه أوسيم، بطاقة 60 ألف م3/يوم (مرحلة أولى)، بتكلفة 365 مليون جنيه، ومشروع توسعات محطة مياه جزيرة الدهب، بطاقة 160 ألف م3/يوم (مرحلة أولى)، بتكلفة 710 ملايين جنيه، موضحاً أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ مشروع تغيير 6 طلمبات لرفع 110 م بدلاً من 75 م ،بتوسعات محطة مياه إمبابة، لزيادة الطاقة الإنتاجية بكمية 40 ألف م3/يوم.

 

وأضاف رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى: جارٍ تنفيذ 3 محطات لمعالجة الصرف الصحى، بإجمالى طاقة 108 آلاف م3/يوم، ومن المقرر دخولها الخدمة تباعاً خلال العام الحالى 2019، وهى (محطة معالجة العياط، بطاقة تصميمة 28 ألف م3/يوم – محطة معالجة أطفيح، بطاقة تصميمة 34 ألف م3/يوم – محطة معالجة الصف، بطاقة تصميمة 46 ألف م3/يوم)، مشيراً إلى أنه من المقرر توصيل خدمات الصرف الصحى لمنطقتين ريفيتين قبل نهاية يونيو المقبل، لخدمة 156 ألف نسمة.

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