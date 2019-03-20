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تنفيذ 2000 حكم قضائى وضبط 46 قضية سلاح ومخدرات بالمحلة

الأربعاء، 20 مارس 2019 02:15 م
تنفيذ 2000 حكم قضائى وضبط 46 قضية سلاح ومخدرات بالمحلة حملة أمنية - أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل
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شن فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، برئاسة العقيد وليد الجندي رئيس فرع البحث الجنائى، بإشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، حملة مكبرة بنطاق مركز ومدينة المحلة، بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية،  لضبط  الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء.
 
أسفرت الحملة عن ضبط 13 قطعة سلاح نارى، و20 قطعة سلاح أبيض، و23 قضية مخدرات، و55 قضية آداب عامة متنوعة، وتنفيذ 2000 حكم قضائي، ما بين أحكام غرامات وحبس جزئي ومستأنف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

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