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تكريما لشهداء هجوم المسجدين.. صلاة الجمعة على الهواء فى تليفزيون نيوزلندا

الأربعاء، 20 مارس 2019 02:02 م
تكريما لشهداء هجوم المسجدين.. صلاة الجمعة على الهواء فى تليفزيون نيوزلندا رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا ارديرن
وكالات
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أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا ارديرن، اليوم الأربعاء، أنه سيتم الوقوف دقيقتى حداد وبث صلاة الجمعة على الراديو والتلفزيون تضامنا مع شهداء الهجوم على مسجدين فى "كرايست تشيرش"، والتى راح ضحيتها 50 قتيلا.

وقالت اردرن فى مؤتمر صحفى "لدينا الرغبة لإظهار دعمنا للمسلمين فى عودتهم للمساجد، وبخاصة يوم الجمعة". وأضافت:"اعترافا بهذا ستكون هناك دقيقتا حداد الجمعة، سنبث أيضا صلاة الجمعة عبر التلفاز والإذاعة النيوزيلندية".

وبسؤالها عما إذا كان من الممكن وقوع أعمال انتقامية من جانب تنظيم "داعش"، قالت" "ما سمعته من المسلمين هو رفضهم للتطرف والعنف والكراهية، مهما كان مصدره".

جدير بالذكر أن أقارب الضحايا قد بدأوا، اليوم الأربعاء، دفن ذويهم بعد خمسة أيام من المجزرة التي نفذها الاسترالي برنتون تارانت.


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