تفتيش "صحة الأقصر" يرصد غياب 10 أطباء ومعاونين بالمستشفيات

الأقصر – أحمد مرعى

قاد أعضاء التفتيش المالى والإدارى بمديرية الصحة بالأقصر، جولة مرور مفاجئة اليوم الأربعاء، إستهدفت مستشفى البياضية المركزى الكائنة بوحدة نجع عبد العزيز، ومستشفى حميات الاقصر، وحدة الغسيل الكلوى التابعة لمستشفى البياضية المركزى.

وتم خلال الجولات رصد عدم تواجد 5 أطباء و2 معاون ليلى و2 فنى معمل وفنى اشعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ويأتى ذلك إستمراراً للجولات التفتيشية المفاجئة بناءاً على تعليمات الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، وتكليف أحمد السيد موسى مدير التفتيش المالى والإدارى بالمديرية للتأكد من سير وانضباط العمل بالمنشآت الصحية على مدار اليوم لتقديم افضل خدمة طبية للمواطنين، حيث تشكلت لجنة التفتيش المفاجئة بعضوية كل من محمد رستم ومصطفى مساعد، مع التكليف باستمرار مثل هذه الجولات على مدار اليوم.