تعرف على كيفية التقدم لمنحة "رواد تكنولوجيا المستقبل" بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

فى إطار اهتمام القيادة السياسية بتأهيل الكوادر الشبابية المصرية على أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والالكترونيات، وذلك من أجل إعداد جيل من الشباب قادر على توظيف صناعة تكنولوجيا المعلومات لمواكبة متطلبات سوق العمل العالمى.

تقدم جامعة سوهاج بإشراف الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة بالإشتراك مع بعض الجهات الاخرى مبادرة رواد تكنولوجيا المستقبل وهى منحة مجانية مدفوعة التكاليف بالكامل، حيث سيتم توفير منظومة تعليمية تطبيقية عالية الجودة وذلك من خلال إتاحة مجموعات دراسية معدة من قبل أعضاء هيئة التدريس بالمعهد القومى للاتصالات وأيضا بالشراكة مع الشركات الرائدة على مستوى العالم.

"اليوم السابع" يقدم للقارئ أهم المعلومات الخاصة بالمبادرة وكيفية المشاركة والتقدم إليها تعرف عليها.

1- المبادرة تتضمن أكثر من 40 مسارا تدريبيا من جامعات عالمية، مخصصة للخريجين من دفعة 2006 وحتى 2018، وكذلك كافة طلاب الجامعة من الفرقتين النهائيتين.

2- ، مسارات المنحة متاحة للمتخصصين فى علوم الحاسبات ولغير المتخصصين online، عند اجتياز مستويات المسار ستصرف الوزارة مكافأة 1000 جنيه للمتدرب.

3- وسيتم تسليم شهادة معتمدة من أشهر المنصات والجامعات العالمية.

4- الأوراق المطلوبة للتقدم إستيفاء طلب التسجيل وإستيفاء إقرار الاشتراك وصورة بطاقة الرقم القومى للمتقدم وصورة بطاقة الرقم القومى للضامن وصورة شخصية 4×6 و (الخريج): صورة شهادة التخرج و (الطالب): أصل شهادة قيد من الكلية موضحا بها تقديرات العام الماضى.

5- تبدأ عملية تقديم الاوراق فى الفترة من 20 إلى 26 مارس 2019.

6- أماكن التقديم مركز المعلومات ـ ديوان عام محافظة سوهاج أو مركز المعلومات ـ مبنى المركزية ـ جامعة سوهاج ـ مدينة ناصر أومقر مصرية ـ 14 شارع ورقة بن نوفل ـ أمام مستشفى المعلمين ـ سوهاج.