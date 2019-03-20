تعرف على أهم ملامح استراتيجية وزارة البترول للمشروعات الجديدة

تشتمل استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الجارى تنفيذها حالياً، على تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة لتطوير ورفع كفاءة الشبكة القومية للغازات الطبيعية وذلك لاستيعاب كميات الغاز الإضافية التى تم وضعها على الإنتاج من المراحل الأولى من مشروعات تنمية الاكتشافات الغازية التى تحققت مؤخرا بمنطقة البحر المتوسط وكذلك استيعاب كميات الغاز المستهدفة خلال المرحلة المقبلة نتيجة استكمال باقى مراحل تنمية تلك الاكتشافات، مما يسهم إيجابا فى استدامة تأمين إمداد قطاعات الدولة الاقتصادية المختلفة باحتياجاتها من الغاز الطبيعى ولاسيما قطاعى الكهرباء والصناعة مع العمل على تعظيم استخدام الغاز، ليصل إلى كافة مناطق محافظات مصر، باعتباره الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة فى شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وذلك وفقا لتأكيدات وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا وزير البترول، خلال أعمال الجمعية العامة للشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) لاعتماد نتائج أعمالها خلال عام 2018.

وجاءت تأكيدات المهندس طارق الملا، على إلى أن مشروعات تطوير وتدعيم قدرة الشبكة القومية لنقل وتوزيع الغاز الطبيعى الجارى تنفيذها تُعد أحد المحاور الهامة التى ستلعب دوراً كبيراً فى تحقيق مشروع مصر القومى لتحويلها إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول.

وفيما يتعلق بأهمية الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية، أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أنها أحد الأنشطة الهامة المنوطة بتحسين الأداء وزيادة الإنتاج من خلال حماية الأفراد والمعدات والمنشآت والحفاظ على بيئة العمل.