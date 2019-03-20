تركيا وإيران يتفقان على مواصلة العمليات المشتركة ضد "العمال الكردستانى"

رويترز

قالت وزارة الداخلية التركية اليوم الأربعاء إن قادة عسكريين فى تركيا وإيران اتفقوا فى مكالمة هاتفية على مواصلة العمليات المشتركة ضد مسلحى حزب العمال الكردستانى المحظور "لبعض الوقت".

ونفت إيران هذا الأسبوع ما أعلنته تركيا بأن البلدين نفذا عملية مشتركة ضد حزب العمال الكردستانى.

وقالت وزارة الداخلية التركية فى بيان اليوم الأربعاء إن قائد قوات الأمن التركية عارف جيتين وقائد قوات حرس الحدود الإيرانية قاسم رضائى بحثا العمليات المشتركة.

وأضافت أن نائبى وزيرى الداخلية فى تركيا وإيران أشادا بالمرحلة التى وصلت إليها العمليات المشتركة وذلك فى مكالمة هاتفية منفصلة.

وكان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان قال فى وقت سابق هذا الأسبوع إن تركيا وإيران تنفذان عملية مشتركة ضد حزب العمال الكردستانى، ووصفها بأنها الأولى من نوعها، لكن مصدرا إيرانيا قال إن القوات المسلحة الإيرانية لم تكن جزءا من العملية.