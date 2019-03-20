تركيا تقترض مليار دولار فى إعادة فتح سندات تستحق فى أبريل 2029

(رويترز)

قالت مصادر مصرفية اليوم الأربعاء إن الخزانة التركية اقترضت مليار دولار فى إعادة فتح سندات مقومة بالدولار تُستحق فى أبريل 2019، مع عائد نهائى بنسبة 7.15%.

وفوضت تركيا بنوك جولدمان ساكس وجيه بى مورجان وستاندرد تشارترد فى إعادة فتح السندات واقترضت تركيا فى الأصل مليارى دولار فى يناير.

ومن المتوقع أن تعلن الخزانة عن النتائج الرسمية للاقتراض اليوم، وتخطط الخزانة التركية لاقتراض ثمانية مليارات دولار إجمالا من الأسواق العالمية هذا العام، وانتهت من اقتراض 6.4 مليار دولار أو نحو 80% من تلك القيمة فى الربع الأول.