video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 20 مارس 2019 11:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب: لن نلغى الجمارك على السلع الصينية حتى بعد عقد اتفاقية تجارة

الأربعاء، 20 مارس 2019 09:59 م
ترامب: لن نلغى الجمارك على السلع الصينية حتى بعد عقد اتفاقية تجارة دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
أ ش أ
إضافة تعليق

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة لن تلغى الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات الصينية حتى إذا توصل إلى اتفاق تجارى مع بكين.

وأضاف ترامب -فى تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية- أن رسوم الاستيراد على السلع الصينية ستظل مفروضة لضمان التزام الصين بالاتفاق المحتمل الذى سيهدف لتقليل الحواجز التجارية بين البلدين.

وقال ترامب "نحن لا نتحدث عن إلغائها (الرسوم الجمركية).. نحن نتحدث عن تركها فترة طويلة من الوقت لأننا يجب أن نتأكد إذا عقدنا صفقة مع الصين أنها ستوفى بها".

وتابع "لقد حظوا (الصينيون) بمشاكل كبيرة للالتزام باتفاقيات معينة.. ونحن يجب أن نتأكد" من التزامهم بالصفقة التجارية المحتملة بين البلدين".

تأتى تصريحات ترامب قبل أيام من زيارة مخططة لوزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين والممثل التجارى الأمريكى روبرت لايتيزر إلى بكين أملا فى الانتهاء من صفقة مبدئية.

وتسعى إدارة ترامب إلى الحصول على تعهدات من بكين لزيادة مشترياتها من المحاصيل الأمريكية، ووقف السرقة المزعومة والنقل القسرى للملكية الفكرية الأمريكية وتوسيع صلاحية الوصول الأجنبية إلى الأسواق المالية الصينية.

وفرض ترامب 25% جمارك إضافية على واردات صينية تقدر بنحو 50 مليار دولار أمريكى سنويا، و10% جمارك إضافية على سلع صينية تقدر بنحو 200 مليار دولار أمريكي.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ترامب يقضى عطلة نهاية الأسبوع على تويتر.. الرئيس الأمريكى يغرد أكثر من 50 مرة عبر منصته المفضلة.. هاجم الراحل جون ماكين وانتقد برنامج ساخر شهير.. دونالد ترامب تجاهل بيانات تؤكد عدم تفضيل أنصاره لكثرة التغريدات

ترامب

الجمارك

السلع الصينية

عقد اتفاقية تجارة




لا تفوتك
المترو: تأخير قيام قطارات الخط الأول لـ6 صباح الجمعة والسبت المقبلين

المترو: تأخير قيام قطارات الخط الأول لـ6 صباح الجمعة والسبت المقبلين

شرطة نيوزيلندا: منفذ مجزرة المسجدين كان فى طريقه لتنفيذ هجوم ثالث

شرطة نيوزيلندا: منفذ مجزرة المسجدين كان فى طريقه لتنفيذ هجوم ثالث

كلهن جميلات ولكن .. تعرف على معايير الجمال فى القارة السمراء.. موريتانيا ترفع شعار "الكيرفي يكسب".. الأسمر الداكن = أصالة العرق فى السودان.. اهتمام خاص بالأذنين فى كينيا.. و"احمرار البشرة" معيار الأنوثة بنامبيا

كلهن جميلات ولكن .. تعرف على معايير الجمال فى القارة السمراء.. موريتانيا ترفع شعار "الكيرفي يكسب".. الأسمر الداكن = أصالة العرق فى السودان.. اهتمام خاص بالأذنين فى كينيا.. و"احمرار البشرة" معيار الأنوثة بنامبيا

أفكار فى مواجهة التطرف..منظمة خريجى الأزهر تطلق مبادرة علمية للرد على إصدارات المتطرفين .. إعلان الحرب على الأفكار الجاهلية فى عقول الإرهابيين .. لا يجوز تكفير مجتمع بسبب انتشار الفواحش بين بعض أفراده

أفكار فى مواجهة التطرف..منظمة خريجى الأزهر تطلق مبادرة علمية للرد على إصدارات المتطرفين .. إعلان الحرب على الأفكار الجاهلية فى عقول الإرهابيين .. لا يجوز تكفير مجتمع بسبب انتشار الفواحش بين بعض أفراده

الأهلي والزمالك يترقبان قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية اليوم

الأهلي والزمالك يترقبان قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية اليوم

خليكى ناصحة.. اعرفى طريقة عمل الدجاج المقرمش بالشوفان

خليكى ناصحة.. اعرفى طريقة عمل الدجاج المقرمش بالشوفان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة