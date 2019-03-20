ترامب: لن نلغى الجمارك على السلع الصينية حتى بعد عقد اتفاقية تجارة

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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة لن تلغى الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات الصينية حتى إذا توصل إلى اتفاق تجارى مع بكين.

وأضاف ترامب -فى تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية- أن رسوم الاستيراد على السلع الصينية ستظل مفروضة لضمان التزام الصين بالاتفاق المحتمل الذى سيهدف لتقليل الحواجز التجارية بين البلدين.

وقال ترامب "نحن لا نتحدث عن إلغائها (الرسوم الجمركية).. نحن نتحدث عن تركها فترة طويلة من الوقت لأننا يجب أن نتأكد إذا عقدنا صفقة مع الصين أنها ستوفى بها".

وتابع "لقد حظوا (الصينيون) بمشاكل كبيرة للالتزام باتفاقيات معينة.. ونحن يجب أن نتأكد" من التزامهم بالصفقة التجارية المحتملة بين البلدين".

تأتى تصريحات ترامب قبل أيام من زيارة مخططة لوزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين والممثل التجارى الأمريكى روبرت لايتيزر إلى بكين أملا فى الانتهاء من صفقة مبدئية.

وتسعى إدارة ترامب إلى الحصول على تعهدات من بكين لزيادة مشترياتها من المحاصيل الأمريكية، ووقف السرقة المزعومة والنقل القسرى للملكية الفكرية الأمريكية وتوسيع صلاحية الوصول الأجنبية إلى الأسواق المالية الصينية.

وفرض ترامب 25% جمارك إضافية على واردات صينية تقدر بنحو 50 مليار دولار أمريكى سنويا، و10% جمارك إضافية على سلع صينية تقدر بنحو 200 مليار دولار أمريكي.