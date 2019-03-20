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الأربعاء، 20 مارس 2019 03:54 م
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تراجع بورصة السعودية بختام التعاملات بضغوط هبوط 13 قطاعا

الأربعاء، 20 مارس 2019 02:46 م
تراجع بورصة السعودية بختام التعاملات بضغوط هبوط 13 قطاعا بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى
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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.21% خاسراً 18.43 نقطة ليغلق عند مستوى 8658.95 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.64% خاسراً عدد 23.78 نقطة ليغلق عند مستوى 3667.98 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 164.2 مليون سهم بقيمة 3 مليارات ريال، وارتفعت أسهم 75 شركة، فيما تراجعت 106 شركة.
 
وتراجع 13 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.52%، أعقبه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.99%، يليه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.82%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.73%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.52%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.47%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.46%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.39%.
 

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