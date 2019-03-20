تحرير 60 قضية تموينية في حملة أمنية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

حرر ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة 60 قضية تموينية متنوعة بين إغلاق منشآت غير مرخصة، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وغش تجاري.

كما أعد ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة حملة أمنية أستهدفت المنطقة الأثرية بالهرم، أسفرت عن ضبط عدد من الباعة الجائلين والخيالة والجمالة والمشتبه بهم.

وأجرى ضباط شرطة المرافق حملة أمنية بمنطقة العمرانية وشارع مستشفى الصدر والطالبية ومدينة 6 أكتوبر، حيث تم إزالة عشرات المخالفات الخاصة بالمقاهي والمحلات التجارية والباعة الجائلين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.