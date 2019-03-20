video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 20 مارس 2019 10:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تايوان تتقدم بطلب رسمى لشراء مقاتلات "إف 16" من الولايات المتحدة

الأربعاء، 20 مارس 2019 08:49 ص
تايوان تتقدم بطلب رسمى لشراء مقاتلات "إف 16" من الولايات المتحدة طائرة إف 16
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت تايوان، اليوم /الأربعاء/، أنها تقدمت بطلب رسمى لشراء مقاتلات متطورة من طراز (إف 16) من الولايات المتحدة الأمريكية.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) أن تايوان طلبت شراء 66 طائرة بتكلفة تقدر بنحو 13 مليار دولار.
يذكر أن ميزانية وزارة الدفاع فى تايوان لعام 2018 بلغت نحو 327.7 مليار دولار تايوانى، حيث ترغب تايبيه فى تعزيز أنظمتها الدفاعية وخصوصا الغواصات.
وكانت الصين قد طالبت الولايات المتحدة مرارا بوقف مبيعات الأسلحة إلى تايوان التى تعتبرها بكين جزءا لا يتجزأ من أراضيها، كما تعتبر الصين تايوان إقليما صينيا لا يحق له أن يقيم علاقات مع دول الخارج، ولديها حتى الآن علاقات مع 18 دولة فقط، "معظمها دول في أمريكا الوسطى ومنطقة المحيط الهادىء مثل بيليز وناورو".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصين: إعادة توحيد جانبى مضيق تايوان اتجاه تاريخى لا يقاوم

الصين تعارض بشدة عبور سفينتين أمريكيتين مضيق تايوان

طائرات إف 16

تايوان

الصين

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
صور.. محمد لطفى يشارك النجم العالمى مايك تايسون فى أكشن "حملة فرعون"

صور.. محمد لطفى يشارك النجم العالمى مايك تايسون فى أكشن "حملة فرعون"

مدرب المنتخب: وجوه جديدة تحت الاختبار.. وخطتان لمواجهتى النيجر ونيجيريا

مدرب المنتخب: وجوه جديدة تحت الاختبار.. وخطتان لمواجهتى النيجر ونيجيريا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة