تايوان تتقدم بطلب رسمى لشراء مقاتلات "إف 16" من الولايات المتحدة

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أعلنت تايوان، اليوم /الأربعاء/، أنها تقدمت بطلب رسمى لشراء مقاتلات متطورة من طراز (إف 16) من الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) أن تايوان طلبت شراء 66 طائرة بتكلفة تقدر بنحو 13 مليار دولار.

يذكر أن ميزانية وزارة الدفاع فى تايوان لعام 2018 بلغت نحو 327.7 مليار دولار تايوانى، حيث ترغب تايبيه فى تعزيز أنظمتها الدفاعية وخصوصا الغواصات.

وكانت الصين قد طالبت الولايات المتحدة مرارا بوقف مبيعات الأسلحة إلى تايوان التى تعتبرها بكين جزءا لا يتجزأ من أراضيها، كما تعتبر الصين تايوان إقليما صينيا لا يحق له أن يقيم علاقات مع دول الخارج، ولديها حتى الآن علاقات مع 18 دولة فقط، "معظمها دول في أمريكا الوسطى ومنطقة المحيط الهادىء مثل بيليز وناورو".