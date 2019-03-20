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تأجيل أولى جلسات محاكمة تشكيل إجرامى تخصص فى الاتجار بالبشر لـ22 مايو

الأربعاء، 20 مارس 2019 05:46 م
تأجيل أولى جلسات محاكمة تشكيل إجرامى تخصص فى الاتجار بالبشر لـ22 مايو محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة تشكيل إجرامى تخصص فى الاتجار فى البشر والجريمة المنظمة، بهدف تحقيقهم مكاسب مالية لجلسة 22 مايو.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، وعضوية المستشارين محمد الجندي وعلى مختار.

وتضمن أمر الإحالة الذى أعدته نيابة حلوان بإشراف المستشار أحمد وجيه المحامي العام لنيابة حلوان، قيام علاء سيد وشهرته علاء البرادعي 29 سنة عامل بموقف سيارات ووليد محمد عبد العظيم وشهرته وليد بوكو 21 سنة جزار، وشريف عبد العاطي وشهرته شريف تفاهة 18 سنة عامل بموقف سيارات، وسيد مسعود عبد الغفار وشهرته، سيد بحلق، 19 سنة عامل بموقف سيارات لقيامه يوم 24 فبراير 2018 بالاتجار في البشر بأن استخدموهم بعد تهديدهم في القيام بخدمتهم والتسول.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين كونوا جماعة إجرامية منظمة وقاموا باستقطاب الضحايا مستغلين ضعف قوتهم وظروفهم المعيشية وهددوهم بالقتل والأذى الجسدي.

ووقف المجني عليه الطفل بن لادن 16 سنة أمام رامي مصطفي وكيل أول النيابة يقول إنه منذ 3 سنوات وعقب وفاة والده اضطر للنزول والبحث عن عمل لكسب قوته ومساعدة أسرته الفقيرة وحينها فوجئ بالمتهمين وآخرين يقومون بإجباره على التسول وغسل السيارات وتحصيل مالية بصورة يومية منهم مقابل السماح لهم بالعمل وكسب العيش.

كما اعتاد المتهمون على التعدي عليه وآخرين بالضرب وإحداث إصابة بعض المجني عليهم بالأسلحة البيضاء، في حال امتناع الضحايا عن تسليم الجناة ما يطلبونه من أموال.

 

 


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