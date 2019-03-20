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بريطانيا تدين روسيا بسبب حكم على ناشط حقوقى فى الشيشان

الأربعاء، 20 مارس 2019 08:02 ص
بريطانيا تدين روسيا بسبب حكم على ناشط حقوقى فى الشيشان وزير الخارجية البريطانى جيريمى هانت
رويترز
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أدان وزير الخارجية البريطانى جيريمى هانت الحكم الذى أصدرته محكمة فى الشيشان على ناشط حقوقى بارز ووصفه بأنه "نموذج بشع لقمع روسيا للعمل المهم الذى يؤديه المدافعون عن حقوق الإنسان".

وقضت المحكمة بسجن أويب تيتيف أربع سنوات يوم الإثنين بعد إدانته بحيازة مخدرات . ويقول أنصاره إن التهمة ملفقة وأن المخدرات دُست فى سيارة تيتيف الذى يدير مكتب مركز ميموريال لحقوق الإنسان فى الشيشان بجنوب روسيا.

وكتب هنت على تويتر يوم الثلاثاء "التهم الملفقة والحكم العبثى الذى صدر بحق أويب تيتيف يهدف إلى إنهاء سعيه لمحاسبة الحكومة الروسية على انتهاكات حقوق الإنسان فى الشيشان. يجب عليهم الإفراج عن تيتيف".

 

 


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