باكستان والهند تجريان محادثات لفتح معبر حدودى مقترح

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عقدت باكستان والهند، اليوم الأربعاء، جلسة مناقشات على مستوى الخبراء لفتح معبر "كارتابور" الحدودى المقترح فى بلدة "كارتابور" الحدودية بين البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية -فى بيان أصدرته اليوم ونقلته وكالة الأنباء الرسمية الباكستانية- أن المناقشات عقدت فى بيئة ودية وإيجابية، وناقش الجانبان التفاصيل الفنية المتعلقة بالمعبر، وتم الاتفاق بين البلدين على عقد الاجتماع المقبل لفتح المعبر على نقطة "واجا" الحدودية الباكستانية بتاريخ 2 أبريل المقبل.

يذكر بأن فتح معبر "كارتابور" يهدف لتسهيل زيارة أبناء طائفة السيخ لممارسة طقوسهم الدينية على الجانبين من الحدود بين باكستان والهند.