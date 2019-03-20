باكستان والهند تجريان محادثات لفتح معبر حدودى مقترح

عقدت باكستان والهند، اليوم الأربعاء، جلسة مناقشات على مستوى الخبراء لفتح معبر "كارتابور" الحدودى المقترح فى بلدة "كارتابور" الحدودية بين البلدين.
وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية -فى بيان أصدرته اليوم ونقلته وكالة الأنباء الرسمية الباكستانية- أن المناقشات عقدت فى بيئة ودية وإيجابية، وناقش الجانبان التفاصيل الفنية المتعلقة بالمعبر، وتم الاتفاق بين البلدين على عقد الاجتماع المقبل لفتح المعبر على نقطة "واجا" الحدودية الباكستانية بتاريخ 2 أبريل المقبل.
يذكر بأن فتح معبر "كارتابور" يهدف لتسهيل زيارة أبناء طائفة السيخ لممارسة طقوسهم الدينية على الجانبين من الحدود بين باكستان والهند.
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