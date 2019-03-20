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بابا الفاتيكان يدعو لدعم ضحايا إعصار "إيداى" فى عدة دول بجنوب أفريقيا

الأربعاء، 20 مارس 2019 03:53 م
بابا الفاتيكان يدعو لدعم ضحايا إعصار "إيداى" فى عدة دول بجنوب أفريقيا البابا فرنسيس
أ ش أ
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دعا بابا الفاتيكان البابا فرانسيس إلى دعم ضحايا إعصار "إيداى" المدمر الذى ضرب عدة دول بمنطقة جنوب أفريقيا الأسبوع الماضى.
وقال بابا الفاتيكان، فى لقاء مع المصلين فى ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الأربعاء: "اجتاحت الفيضانات أجزاء كثيرة من موزمبيق وزيمبابوى وملاوى، وتسببت فى حالات وفاة"، معبرا عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
يذكر أن موزمبيق بدأت 3 أيام من الحداد الوطنى اليوم، حيث ما زالت تعانى من وطأة الإعصار "إيداى" الذى جلب رياحا مدمرة وفيضانات فى المنطقة، مما تسبب فى سقوط حوالى ألف قتيل فى الدولة الواقعة بجنوب أفريقيا.
وكان إعصار "إيداى" قد وصل إلى اليابسة يوم الجمعة الماضى بعدما عبر المحيط الهندى، حيث كان محملا برياح سرعتها 160 كيلومترا فى الساعة لدى وصوله إلى موزمبيق، وذلك قبل أن تخف حدته ويتوجه إلى زيمبابوى.


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