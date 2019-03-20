انطلاق قمة تجارة التجزئة المصرية (2019 ERS) فى 10 إبريل المقبل

-القمة الأولى من نوعها في مصر تمثل انطلاقة جديدة لدعم القطاع الأهم بالاقتصاد المصرى

36 من أهم وأكبر المتحدثين فى العالم و1000 زائر ومستثمر يجتمعون لأول مرة فى مصر والشرق الأوسط

القمة تناقش أهم التحديات وأحدث الخطط والأفكار لإنشاء وتطوير شركات التجزئة فى مصر والعالم

تنطلق قمة تجارة التجزئة المصرية (2019 ERS) فى 10 إبريل المقبل، والتى تقام لأول مرة فى مصر وشمال إفريقيا والشرق الأوسط، وهى القمة التى ينتظرها الآلاف من العاملين فى قطاع تجارة التجزئة فى مصر، لما تمثله لهم من نقطة انطلاق قوية لتنمية أعمالهم ومشروعاتهم واستثماراتهم فى مجالهم الذى يعد من أهم وأوسع قطاعات الاقتصاد فى مصر.

وفى الوقت الذى يشهد فيه ذلك القطاع توقعات بنمو كبير، ويسعى فيه كافة المستثمرين إلى تحقيق طفرات فى حجم مشروعاتهم والاستعداد للنمو بخطط وكفاءات جيدة، تأتى قمة تجارة التجزئة المصرية الأولى فى المنطقة، لتكون حلقة الوصل بين الجميع، دولة، ومستثمرين، وصغار التجار، والشباب الباحثين عن إنطلاقة لمشروعاتهم فى نفس المجال، وأصحاب الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية.

تشهد القمة حضور 36 من أهم وأكبر المتحدثين فى العالم فى المجال، وينقلون لكافة الحاضرين خبراتهم ونصائحهم وأرائهم فى كيفية تخطى العقبات والتحديات التى تواجه السمتثمرين فى قطاع تجارة التجزئة، وكيفية تطوير وتنمية مشروعاتهم، كما يستهدف الحدث حضور 1000 زائر بين مديرين وخبراء ومستثمرين وشباب، يبحثون جميعا عن فرص لتبادل الخبرات والبحث عن إجابات لتساؤلاتهم حول تجارة التجزئة والمشروعات العاملة فيه، مما سيمكنهم جميعا من معرفة حقيقة مستوى أعمالهم ومشروعاتهم، وكيف استطاع المنافسون التطور والنمو، وكيف يمكن التغلب على كافة العراقيل فى سوق العمل.

المشاركون نخبة من كبار العقول والخبراء بتجارة التجزئة بالعالم

وحرص المنظمون للقمة الأولى من نوعها فى منطقة الشرق الأوسط أن يكون من حاضريها نخبة من كبار المتخصصین على مستوى العالم فى قطاع التجزئة، وأن تستعرض القمة التحديات الكبیرة بین تجارة التجزئة التقلیدیة ومثیلتھا التى تتم عبر استخدام التكنولوجیا المتطورة، مع التركیز على التسویق الرقمي، والتغیر في سلوك القوة الشرائیة، خاصة في مواجھة جیل جدید من المستھلكین، كما تشهد القمة عرض لكل الفرص الحدیثة و الفعالة للنھوض بھذا القطاع.

وسيحظى كافة الحاضرين من المشاركین بلقاءات مباشرة مع قادة التسویق التقلیدي والاكتروني والخبراء والاستشاریون في قطاع البیع بالتجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إضافة إلى تجار التجزئة، وتجار التجزئة الإلكترونیین، المتاجر الكبرى، تجار التجزئة المحتملین، تجار التجزئة للمستودعات، الشركات الناشئة ورواد الاعمال، وأصحاب الأعمال، ممثلو التجارة الحكومیة، مدیرو مراكز التسوق، ھیئات السلع استھلاكیة، غرف التجارة، الجھات المھتمة بتجارة التجزئة، استشاریون للبیع بالتجزئة، أصحاب امتیازات البیع بالتجزئة، المصرفیون.

وستكون القطاعات التالية ممثلة فى كافة جلسات وأنشطة القمة: (صناعة البیع بالتجزئة والتجارة الإلكترونیة، قطاعات الغذائیة وغیر الغذائیة بالتجزئة، الشركات المصنعة التي ترغب في بدء سلسلة البیع بالتجزئة، الفرانشایز، الصیدلیات ومنتجات التجمیل، الموضة، الأغذیة والمشروبات، السیارات، الالكترونیات، الأثاث".

وسيستفيد المشاركون فى القمة بفرص متعددة وقوية منها على سبيل المثال:



• فرصة التعرف على كل المستجدات في القطاع من فرص لتحسین نسبة المبیعات وتحقیق اعلى درجات الانتشار.

• فرصة للتواصل وخلق علاقات مع خبراء تجارة التجزئة محلیین وعالمیین.

• فرصة اكتساب المعرفة والتحرك نحو الاتجاھات الجدیدة، وتبادل الخبرات مع تجار التجزئة والخبراء، والتعلم منھم، وفتح أعمال تجاریة جدیدة.

• فرصة لإیجاد حلول للتحدایات المصاحبة لقطاع تجارة التجزئة

• فرصة لمعرفة كیفیة التغییرمن الأسالیب التسوق التقلدیة الي التسویق الالكتروني

• فرصة التحدث في القمة لتحقیق انتشار للعلامة التجاریة الخاصة بكل شركة مشاركة.

• عرض لدراسات واقعیة وتوفیر أدوات وموارد خاصة بسوق التجزئة مستخدماً التجارة الإلكترونیة.

• التفاعل مع قادة الابتكار لمشاركة التحدیات وإیجاد الحلول وبناء العلاقات التجاریة.